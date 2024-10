¿Dejan de lado a La Perris? Esto es lo que se sabe de supuesto operativo fallido para capturar a El Gavilán

El Gavilán cuida a Los Chapitos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Sin nombre ni apellido, ‘El Gavilán’ se ha convertido en el personaje central de los operadores de Los Chapitos, ganando notoriedad como el nuevo jefe de seguridad del grupo liderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los únicos que aún están en libertad.

Aunque su identidad sigue siendo un misterio, a ‘El Gavilán’ se le describe como un hombre de complexión delgada, alto, con barba y una característica coleta, acompañado de tatuajes en ambos brazos, uno de ellos un arma y las letras GDIA (Gente De Iván Archivaldo) en los nudillos, señal de su lealtad al líder de Los Chapitos.

‘El Gavilán’ ha tomado las riendas de la seguridad de Los Chapitos tras los últimos intentos de captura contra Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias ‘El 27′ o ‘La Perris’.

Según la información de @HEAST_BB, una cuenta dedicada a la información del narco en México, ‘El Gavilán’ trabajó bajo las órdenes de los hermanos Gil Acosta, alias ‘El 200′ y ‘El 300′, antes de ser promovido por Los Chapitos para dirigir su equipo de seguridad.

El Gavilán sería ahora el principal objetivo de las autoridades. (Captura de pantalla)

Se le vincula con un grupo llamado Los Gavilanes, compuesto en su mayoría por exmilitares, a quienes lidera con disciplina y tácticas militares, lo que ha permitido a esta facción mantener el control en zonas clave de Sinaloa.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, es tal la relevancia del papel de El Gavilán que ahora se ha convertido en el objetivo número uno por encima de ‘La Perris’. El experto en temas de seguridad reveló que apenas este sábado 12 de octubre se reportó un intento fallido para capturar a El Gavilán en Culiacán, donde actualmente se desarrolla la guerra contra la facción de La Mayiza.

Luis Chaparro aseguró que las fuerzas federales han redirigido su atención hacia este enigmático personaje, luego de varios intentos fallidos por detener a ‘El 27′. “Otra operación fallida contra El Gavilán esta tarde en Culiacán. Fuentes aseguran a La Perris que Jorge Humberto Figueroa está en tan mal estado que lo dejan tranquilo por ahora. El objetivo número uno ahora es El Gavilán”, se lee en X.

Este post que hizo el periodista iba acompañado de una imagen en la que se deja ver información de los vehículos donde aparentemente “El Gavilán” logró escapar: “Traía una Tacoma blanca, blindada, un Nissan con 4 puertas, era camioneta igual y Spart blanco”, se lee.

Aunque las autoridades mexicanas no han brindado detalles específicos sobre algún tipo de operativo relevante que se haya llevado a cabo ese día, cabe apuntar que sí fue uno de los días más violentos desde que inició la disputa de forma oficial entre las dos facciones aquel 9 de septiembre. Sólo este fin de semana se contabilizaron 13 personas asesinadas en diversos puntos de Culiacán y Mazatlán, de acuerdo con datos preliminares de lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

¿Quién es El Gavilán?

El Gavilán es uno de los jefes de seguridad de Los Chapitos. (X/HEARST_BB/Infobae)

‘El Gavilán’ es un personaje relativamente nuevo en el radar de las fuerzas de seguridad, pero que ha ido ganando notoriedad dentro de la estructura de Los Chapitos.

Existen múltiples versiones sobre el pasado de ‘El Gavilán’. Algunas fuentes lo identifican como un exmilitar o incluso un desertor de las fuerzas de élite del Ejército Mexicano. Otras teorías sugieren que tiene una formación de kaibil, lo que explicaría su conocimiento táctico y su capacidad para coordinar operaciones de gran envergadura.

El ascenso de ‘El Gavilán’ al puesto de jefe de seguridad parece haber sido precipitado por la reciente situación en la que se encuentra La Perris, lo que obligó a la organización a encontrar rápidamente un reemplazo de confianza para manejar la protección de sus líderes.

Este hombre también ha sido inmortalizado en varias canciones de narcocorridos. Entre los famosos está “El Gavilán”, de Peso Pluma, Luis R. Conriquez y Tony Aguirre; así como “El Gavilán II”, de Peso Pluma y Tito Double P.

En estas canciones se describe a un personaje enigmático que comanda a un gran número de exmilitares y actúa como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa. “Traigo puro exmilitar y comando un gentillal”, se escucha en la canción, reforzando la teoría de su conexión con fuerzas militares.

También se habla de su mano derecha, una persona identificada como Luis Alfonso López Jiménez “El Toner”, quien le cubre la espalda. se enfatiza su lealtad hacia Iván Archivaldo, cómo están bien “equipados” y listos para luchar cuando es necesario. Se dice que ambos están al servicio de la familia incluso cuando El Chapo estaba al mando.

El Toner escapó del penal de Aguaruto en 2019. (@HEARST_BB/captura de pantalla)

“Y pa’ chambear con don Iván, soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar y me les presento, soy el Gavilán”, se escucha. De igual forma se habla de El Toner en el fragmento “Los del casco me sacan la vuelta, compa Toner ‘tá nomás que tienta, F1 se jala la greña, Vienen vestidos de marinela”.

Mientras que en la segunda parte se habla: “Al diablo le he de rezar, Y al Toner lo traigo atrás, Es mi sombra (es mi sombra), Y esos que se portan mal, Aquí no hay chanza de hablar, Los echo pa’ la fosa”, señalando que es su gran hombre de confianza.

Cabe apuntar que en la reciente guerra entre ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’ se han difundido diversos audios en donde se culpa a ‘El Gavilán’ de estar detrás de la guerra cibernética con imágenes explícitas de violencia, audios y narcomantas.

“Tu ‘Gavilán’ dijiste que no querías guerra cibernética y es lo primero que están haciendo (...) Nosotros no levantamos gente inocente para grabarla y que digan mentira de los patrones como lo están haciendo ustedes en Culiacán (...) La gente inocente no tiene la culpa de las pendejadas que ustedes hicieron con El Señor del Sombrero”, se escucha en un audio.

Además, se le señala de estar detrás del hallazgo de una van con ocho cuerpos que tenían signos de tortura. La camioneta tenía el mensaje “Bienvenidos a Culiacán”.

Recientemente, el youtuber Ocran Leaks, de quien se dice es Dámaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’, publicó la entrevista a un alto mando de la gente de Ismael El Mayo Zambada. El entrevistado habló de ‘El Gavilán’, de quien aseguran fue “rescatado” por Los Chapitos de un centro de rehabilitación.

“Les estamos partiendo su madre (a Los Chapitos), porque están acostumbrados a que nadie les brinque, porque solamente son unos abusones y no saben hacer otra cosa y porque están acostumbrados a que nadie les diga nada y que los dejen ser, pero eso ya se acabó, aquí se topan con pared [...] ellos saben que no la hacen porque cargan a puro cabrón sacado del centro de rehabilitación, ahí llegan les cuelgan el rifle, una bolsa de hielo y los echan a pelear, de dónde cree que sacaron a El Gavilán, ese pinche ‘Fockemon’ le encanta el foco, ahí lo sacaron de un centro de rehabilitación”, se le oye decir.

Las fugas de ‘El 27′

Esta es la recompensa por la captura de 'La Perris' o 'El 27' (Infobae)

Por su parte, Jorge Humberto Figueroa Beníte ha protagonizado dos fugas recientes. El primer intento de captura se registró el pasado 21 de septiembre, cuando elementos del Ejército lanzaron un operativo en el sector Tres Ríos de Culiacán. Durante el operativo, se desató un intenso tiroteo en las cercanías de la plaza comercial Cuatro Ríos, lo que obligó a las autoridades a evacuar el área. ‘El 27′ se encontraba escondido en el complejo departamental Depas Clamont, desde donde logró escapar con la ayuda de su equipo de seguridad.

Al igual que ‘El Chapo’ Guzmán en el pasado, ‘El 27′ huyó a través de una alcantarilla, mientras un grupo de sicarios se quedaba atrás para enfrentar a las fuerzas de seguridad. Según reportes, su equipo utilizó explosivos y armas de grueso calibre para frenar el avance de los soldados, lo que le permitió escapar a pie por una red de túneles subterráneos. De acuerdo con Chaparro, quien ha dado seguimiento a estos eventos, Figueroa habría escapado a través de un puente cercano antes de ser recogido por sus sicarios.

El segundo intento de captura ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando fuerzas de la Sedena y Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) lanzaron otro operativo en los municipios de Navolato, Angostura y Mocorito, en el estado de Sinaloa.

Aunque lograron localizar a ‘El 27′ y su equipo de seguridad, una intensa persecución aérea y terrestre no fue suficiente para capturarlo. Según reportes del diario Milenio, ‘El 27′ volvió a evadir la captura, dejando a varios de sus hombres atrás para enfrentarse a las fuerzas del Ejército.

En ambos operativos, las autoridades lograron capturar a varios miembros de su equipo de seguridad, pero el objetivo principal sigue prófugo. Hasta ahora, ‘El 27′ ha demostrado una notable habilidad para escapar de las autoridades.