Convertir el Desierto de los Leones en una joya cultural de conciertos y sustentabilidad: así es el proyecto

Desierto de los leones en la Ciudad de México Crédito: Wikipedia/Valeria González Padilla

El escultor de casas-templos musicales Guillermo Siliceo sugiere un proyecto muy interesante para convertir al Desierto de los Leones en la orilla de la Ciudad de México un sitio de cultura, conciertos de artistas de talla mundial, así como de sustentabilidad ecológica y económica para los pobladores locales, por lo que quiere proponerlo para este este nuevo gobierno local y federal.

El también filósofo lleva viviendo más de 60 años en el lugar y ha visto su transformación, no siempre para bien, ya que se han presentado diversas problemáticas como robos, abandono de perros que se convierten en ferales y atacan a los pobladores, así como cerrar algunas las vías de comunicación.

Explica que quiere que el proyecto sea encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno Clara Brugada, ya que ambas se han mostrado muy interesadas en este tipo de programas ecosustentables.

La idea es realizar captación de lluvia, conciertos de artistas nacionales e internacionales, vender artesanías, procesar desechos y hacer un gran proyecto para atraer al turismo y ayudar a la comunidad artística del país y apoyar económicamente a la local.

El filósofo y constructor de casas-templos musicales Guillermo Siliceo explica cómo la música se integra al universo y al ser humano CRÉDITO: Max Alonso - Infobae México

“Quiero que en el Desierto de los Leones hacer en un invernadero la reproducción de yerbas medicinales para todo el mundo y aparte existe la necesidad de captación de agua porque se está yendo a aguas negra, hacer esas represas y darle esa agua a la gente de aquí que n ola tiene y quitarle los manantiales a puro ladrón, cerrar para proteger la vida, quitar a los perros, Sheinbaum hizo el mejor parque, el vaso de Texcoco, ella es una ecologista que tiene que hacer esto, voy a ocupar estop para ella”, sugirió”.

Asimismo quiere que el proyecto sea ecológico: “vamos a captar el sol, el agua, el viento y transformarlo en energía, hacer biodigestores, la captación de agua pluvial, si no te largas, hay que procesar tu caca y no cagarte en el de junto y si no pa’ fuera, necesitamos a Brugada para defender la vida”, añadió.

Además está en el lugar el ex Convento del Desierto de los Leones que tiene más de 400 años pero ahora se le puede dar una nueva vida convirtiéndolo en un recinto cultural de exposiciones de arte y eventos culturales, musicales, de danza y más.

Desierto de los leones en la Ciudad de México Crédito: Wikimedia/Juan Carlos Fonseca Mata

“Ordenamos la basura, agarramos lo más importante que es el convento, que es un lugar donde todos se vana mear con los músicos más fregones y poner venta de artesanías. Cerrar, hacer estacionamiento gigante en la entrada, y para el transporte dos ferrocarriles, y se va para arriba todo esto, y los conciertos que son lo más importante”, detalló.

Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se preocupó por la sustentabilidad y creación de espacios de respeto medioambiental al poner en marcha un Plan de Reforestación y creó 17 grandes parques.

“44 millones de árboles y plantas sembradas; 17 parques nuevos; 2022 el año más limpio; dos plantas de reciclamiento de basura; la Planta Solar en los techos de la Central de Abastos, movilidad sustentable”, destacó en el octavo spot de su precampaña.

También enumeró proyectos que tienen que ver con el uso de energías renovables y un mejor aprovechamiento del agua potable, como la sectorización de la red y la captación del agua de lluvia.

Sectorización de la Red de Agua Potable; más de 62 mil viviendas con captación de agua de lluvia, y 26 hectáreas de humedales; reducción de emisiones que provocan el cambio climático”, subrayó en su mensaje.

Desierto de los leones en la Ciudad de México Crédito: Wikimedia/Juan Carlos Fonseca Mata

La también doctora en Ingeniería Eléctrica presentó dentro de su proyecto de Nación para este sexenio que inicia la urgente transición energética en donde propone construir plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas y de hidrógeno verde, así como la promoción de paneles y calentadores solares en viviendas y comercios.

Además considera once puntos en materia de agua, medio ambiente y energía que buscará cumplir durante su sexenio, entre los que destaca la transición a las tecnologías renovables para construir plantas amigables con el medio ambiente que produzcan energía más barata y que contribuya a disminuir el cambio climático global.

Elaboración de un Plan Nacional Hídrico y cambios a la Ley de Aguas que implicará una revisión de las concesiones para regular y evitar abusos en la transferencia de títulos a terceros.

Promoción de la tecnificación del riego agrícola , el tratamiento del uso del agua para industria y para riego, así como la realización de obras estratégicas para el abasto de agua , incluida la zona Metropolitana del Valle de México.

Protección y reforestación de bosques, así como de cuerpos de agua. Además de la creación de un programa de limpia de ríos en las cuencas más contaminadas del país.

No se otorgarán más concesiones de minería a cielo abierto y se evaluarán aquellas que cuentan con una siempre que haya conocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. Además, no se permitirá la explotación de hidrocarburos a partir del fracking (facturación hidráulica).

Aceleración de la electromovilidad .

Se atenderá en coordinación con los gobiernos estatales la contaminación atmosférica de las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara.

Construcción de al menos 10 plantas de reciclaje de basura en las principales ciudades del país.

Pemex y CFE continuarán como empresas públicas del interés nacional.

Se promoverá la puesta en marcha de la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes .

La Comisión Federal de Electricidad garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica .

Se impulsará la transición energética mediante el uso de tecnologías renovables. Se construirán plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde y se promoverán paneles y calentadores solares en techos de viviendas y comercios, lo que ayudará a bajar el costo de la luz y el gas.

La SEDEMA ha documentado que hay fauna muy diversa en el Desierto de los Leones como venados, conejos, zorrops, cacomistles, entre muchos otros (X/@SEDEMA_CDMX)

Durante la administración de Claudia Sheinbaum se dieron importantes avances en reducción y gestión de basura. Su gobierno promovió la eliminación de plásticos de un solo uso y fortaleció programas de reciclaje, amplió la infraestructura para el reciclaje de residuos de la construcción y las plantas de selección; además, se invirtió en modernas plantas de valorización de residuos con distintas tecnologías como la planta de biodiésel, la cual utiliza aceite usado de cocina para producir combustible, o la planta de carbonización hidrotermal que produce carbón a partir de desechos orgánicos. Esto ha permitido reducir significativamente el volumen de residuos enviados a los rellenos sanitarios.

Clara Brugada tiene el tema e captación de agua entre sus prioridades

Así fue como la presidenta legó al Congreso de la CDMX | Foto: X @mario_delgado

La actual jefa de Gobierno Clata Brugada indicó que el Gabinete del Agua sesionará diariamente con los integrantes del Gobierno local y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y, de manera semanal, con las y los alcaldes, a fin de revisar constantemente los niveles de las fuentes de agua que abastecen a la capital, así como el funcionamiento de los pozos

En materia hídrica, indicó que se instalará el Gabinete del Agua, con el objetivo de planificar, en coordinación con alcaldes y alcaldesas de la capital, un plan para atender las situaciones que surjan en la materia, cuyas acciones estén encaminadas a modificar el modelo actual de gestión del recurso para tener reservas de agua en el subsuelo y generar equilibrio hídrico en la cuenca del Valle de México, además de la creación de planes por alcaldía que incluyan la sustitución de redes de drenaje.

“Crearemos también el programa más grande de recuperación de agua de lluvia, infiltración al acuífero, saneamiento de ríos y recuperación de nuestra ciudad lacustre, protegeremos y fortaleceremos el Bosque de Agua de la Ciudad de México. Y, para las zonas y las colonias que hoy sufren de escasez de agua y son los que gastan más en el líquido, vamos a impulsar el programa ‘Agua Bienestar’, cuyo costo de cada garrafón será de 7 pesos. Crearemos la línea telefónica ‘H2O’ para reportar las fugas de agua que se atenderán en menos de 24 horas. Crearemos el Centro de Monitoreo, Control y Gestión del Agua, el C5 del Agua”, compartió.

Brugada destacó que se fortalecerá la Movilidad con nuevas obras de transporte público, como la construcción de cinco líneas del Cablebús en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Milpa Alta-Xochimilco, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras; en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se concluirá la ampliación de la Línea 12, se renovarán las Líneas 3 y A, y se dará mantenimiento permanente al resto de la red.