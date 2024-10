“Es un papá de 10″: Tania Rincón defiende a Julián Gil tras eterno conflicto con Marjorie de Sousa por su hijo

Su historia de amor se convirtió en una pesadilla tras su rompimiento. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ya pasaron aproximadamente 6 años desde que Julián Gil y Marjorie de Sousa terminaron su tórrido romance, sin embargo, ambos continúan envueltos en controversia por temas relacionados con su hijo en común: Matías. Y es que durante todo ese tiempo han luchado por cumplir sus derechos y obligaciones con el menor; mientras la actriz venezolana mantiene al menor, el actor argentino suplica que su expareja le permita verlo.

Aunque ambos han externado públicamente sus intenciones de arreglar sus diferencias en pro de su hijo, ambos han mantenido su postura hasta el momento. Por esa razón, el menor no ha convivido con su padre durante casi sus 8 años de vida.

La polémica revivió este 2024 después de que Julián Gil suplicó públicamente, una vez más, que Marjorie de Sousa le permita ver a Matías.

El actor suele recordar a su hijo en sus cumpleaños. (Instagram: @juliangil)

“(A Marjorie) le preguntaron cuándo se iba a dar el encuentro, ella dijo: ‘Tiempo al tiempo’. Me pregunto, qué significa tiempo al tiempo, porque puede ser un día, una semana, pueden pasar siete años más. En enero, el niño cumple 8 años. Mientras más pasa el tiempo, es menos tiempo que puedo estar yo, no tengo 30 años, es lamentable, al día de hoy, yo no sé por qué pasó porque ella no ha dado explicaciones”, declaró en ‘El Gordo y La Flaca’.

Conductores de ‘Hoy’ opinan del conflicto de Julián Gil y Marjorie de Sousa

El matutino de Televisa entrevistó a la protagonista de ‘Hasta el fin del mundo’, quien así respondió a las recientes declaraciones de su expareja:

“El tiempo de Dios es perfecto y todo sale a la luz. No voy a decir absolutamente nada, pero voy a seguir trabajando porque yo le doy absolutamente todo a mi hijo, yo, solamente yo. Siempre van a defender la otra versión, es la única que tienen.”

El menor cantó en el programa Hoy junto a su madre. (Instagram: @marjodesousa)

Fue bajo este contexto que los conductores compartieron su opinión al respecto:

Andrea Legarreta: “Es una situación fuerte, al final solo ellos saben. Ojalá que en algún punto se logren arreglar, principalmente para el niño. Julián es un tipazo, Marjorie tiene un trato dulce, amable; yo creo que al final pueden llegar a un arreglo”.

Tania Rincón: “Yo que tengo la fortuna de estar cerca de la familia de Julián, cuando conoces a los hijos de Julián y ves cómo se expresan de su papá, dices ‘es un papá de 10, de una sola pieza´, que mal que se esté perdiendo de tantas cosas”.