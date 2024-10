Movimiento Ciudadano pide garantías de seguridad en la Feria del Mole en Milpa Alta

Fuerte lluvia provocó la inundación de la Feria del Mole en Milpa Alta (X/ @Bomberos_CDMX)

El pasado domingo 6 de octubre, una intensa lluvia afectó uno de los estacionamientos de la Feria del Mole que se realiza anualmente en Milpa Alta, por ello, la bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó a las secretarias de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Turismo, Cultura y a la alcaldía, otorgar todas las garantías de seguridad para asistentes y expositores.

La legisladora Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, fue quien hizo el pedimento desde la tribuna del pleno, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a que asista a la celebración.

La invitación

“En la bancada naranja estamos apoyando e impulsando a los productores y participantes de la feria, ya que todos supimos que el pasado domingo, seis de octubre, se reportaron fuertes lluvias lo que derivó en importantes inundaciones (...) los niveles de agua llegaron hasta los 60 centímetros de profundidad en algunas zonas y la inversión de ese día se vio afectada”, señaló Ledesma Alpízar.

De igual forma, en conferencia de prensa, acompañada del coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González; la representante naranja, Patricia Urriza Arellano y el concejal por Milpa Alta, Roberto Jiménez Reyes, hicieron un llamado para que los visitantes acudan a la festividad.

“Son productores y artesanos de varias partes del país los que participan, pero sobre todo es una fiesta que genera tres mil empleos directos y 15 mil indirectos (...) la Feria se encuentra funcionando con normalidad, que la gente sepa que las actividades siguen en pie”, dijeron.

No obstante, también se solicitó a las autoridades antes mencionadas a reforzar las medidas de seguridad y de protección civil para garantizar su realización y prever ante las fuertes lluvias.

Por su parte, Roberto Jiménez Reyes reiteró el llamado ya que es uno de los eventos más importantes en la capital, con una afluencia promedio anual de 300 mil personas, por lo que un día de inactividad tiene fuertes afectaciones económicas.

“El Comité organizador está comprometido para que la Feria siga funcionado, les pedimos que no nos dejen solos y que acudan, ya que es una fuerte inversión local la que realizan los productores (...) si bien la Feria no está en riesgo, la ausencia de visitantes deriva en que el año próximo no salga ese productor”, resaltó.

La feria

En la Feria se consumen alrededor de 40 toneladas de carne de pollo, guajolote, cerdo, res y ternera; 80 toneladas de mole; seis de arroz; así como verduras, tortillas y otros productos de origen local y nacional, lo que representa millones de pesos en inversión.

El coordinador emecista, Torres González, expresó que los habitantes de la entidad se preparan todo el año para la festividad, por lo que es de vital relevancia para los organizadores y productores dar a conocer que después de las imágenes que se registraron por las lluvias referidas, la Feria del Mole continúa.

“A partir de lo que sucedió hace unos días, el interés tanto de los productores, de la mesa directiva de la Feria y de la Bancada Naranja es decirles que sigue en pie y que no hay mayor afectación, que sigan acudiendo a ella, que hay que visitarla”, dijo el legislador.

Cómo y cuándo

Para llegar a la Feria del Mole se puede hacer por varias vías:

Vía Tulyehualco, llegando por Tecomitl y pasando por Villa Milpa Alta.

Por San Pablo Oztotepec.

Vía San Bartolo Xicomulco.

Entrando por San Gregorio, Xochimilco.

Desde el Estado de México por la carretera que viene del estado de Morelos, entrando por Chalco.

La Feria del Mole estará abierta hasta el 27 de octubre, de lunes a domingo, de 9 a 22 horas, con espectáculos artísticos y musicales para todo público

Fotos:cuartoscuro