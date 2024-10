Así inició de gira de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México

Luis Miguel inició su gira en la Arena Ciudad de México. (Prensa Felix)

El martes 8 de octubre, Luis Miguel dio inicio a su esperada gira de conciertos en la capital del país, logrando un lleno total en la Arena Ciudad de México. Este evento marcó el comienzo de su gira, la cual ya confirmó que cerrará el próximo 30 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Para sus shows, ‘El Sol’, conocido por su voz y su carisma en el escenario, lució un elegante traje en color negro, pantalón, chaleco y una camisa de seda en el mismo tono. Asimismo los fans señalaron que su apariencia era revitalizada e impecable. El horario fue el siguiente: las puertas abrieron a las 19:00 horas y el evento arrancó la noche a las 21:00 horas.

Por otro lado, preparó un repertorio que abarca sus grandes éxitos y clásicos. Los cuales van desde “Será que no me amas”, “Suave”, “La Bikina”, “Culpable o no”, “Hasta que me olvides”, “La media vuelta”, “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, por mencionar solo algunas.

Horas previas a su show en CDMX, Luis Miguel fue captado durante su arribo al recinto. El artista mexicano viajó en helicóptero hacia su destino para iniciar con la primer fecha de su tour y dos horas después, se retiró también en su aeronave rumbo al hotel que lo hospeda en la zona de Polanco.

Luis Miguel en México. (@LMXLM)

Luis Miguel ya es acreedor de un récord histórico al sumar un total de 18 shows en la Arena Ciudad de México, recinto de espectáculos ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Los conciertos contabilizados incluyen los que se realizaron el 20, 21, 22, 24, 25, 27 y 28 de noviembre de 202. Y 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23 y 24 de octubre de 2024.

Luis Miguel Gran final de gira tour 2024

Acerca del concierto con el que finalizará su gira en el Estadio GNP Seguros, los boletos estarán disponibles el 14 de octubre. Sin embargo se llevarán a cabo preventas:

14 de octubre - Preventa HSBC (tarjetas de crédito).

15 de octubre - Preventa HSBC (tarjetas de crédito y débito).

16 de octubre - Venta general.

'El Sol de México' interpreta diversos de sus éxitos y temas clásicos . Foto: Cuartoscuro

De esta manera Luis Miguel se prepara para cerrar su gira más exitosa en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este recinto, anteriormente conocido como Foro Sol, tiene una capacidad para más de 65, 000 mil personas y será el escenario del gran final el próximo 30 de noviembre de 2024.