Chik Tormenta acusa a Latin Lover de discriminarla por su peso: “He batallado con gente como él”

La gladiadora reveló lo que ha sufrido de parte de las palabras de Latin Lover. (Instagram / Chik Tormenta)

El pasado domingo 6 de octubre, el Auditorio Benito Juárez en Zapopan, Jalisco, fue el escenario del evento ‘Héroes Inmortales’, donde la luchadora Chik Tormenta se consagró como la ganadora de la prestigiosa Copa Antonio Peña. Sin embargo, su victoria no estuvo exenta de controversia. Durante la premiación, Chik Tormenta denunció que Latin Lover, director de talento de la AAA, la discriminó por su peso.

Cuando Latin Lover subió al ring para entregarle el trofeo, Chik Tormenta se negó a aceptarlo de su mano, exigiendo que el directivo lo dejara en el centro del ring. Solo entonces, la gladiadora tomó el trofeo como símbolo de su triunfo.

Al ganar el combate, el director de Talentos de la AAA, Latin Lover salió entregarle el trofeo a Chik Tormenta, quien no lo recibió por las declaraciones del exluchador Crédito: TikTok / Triple A

En una entrevista posterior, expresó sus sentimientos sobre la situación: “Latín Lover para empezar toda mi carrera luchística he batallado con gente como él que nos discrimina por ser gorditas y llenitas, pero eso no nos impide lograr y cumplir nuestros sueños”.

Chik Tormenta presume orgullosamente la obtención de la Copa Antonio Peña. (Instagram / Orizaba Lucha Libre)

Chik Tormenta aprovechó la ocasión para enviar un mensaje poderoso a todas las mujeres que han enfrentado situaciones similares. “A las mujeres qué les puedo decir, que no se rindan, siempre va haber gente que nos va a poner el pie, pero nosotras debemos saber levantarnos y sentirnos orgullosas y seguir avanzando. Este es un hecho, hoy a pesar de todo eso callé bocas y soy la campeona”, enfatizó con determinación.

La ganadora de la Copa Antonio Peña aseguró que Latin Lover la discriminó por ser gorda Crédito: TikTok /Triple A

La luchadora también destacó la importancia de la Copa Antonio Peña en su carrera. “Levantar la Copa Antonio Peña significa un gran logro porque justo fue quien evolucionó la lucha libre y puedo estar enfrentando a mujeres, hombres, minis, exóticos a quien sea”, declaró.

Chik Tormenta no ocultó su orgullo por formar parte de la Caravana Estelar, agradeciendo a Antonio Peña por su influencia en la lucha libre: “Si no fuera por él yo no estaría aquí y por eso yo levanto esta Copa con orgullo, con mucho orgullo y mucho honor ser la ganadora”, sentenció.