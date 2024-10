Gala Montes confiesa si se veía como ganadora de “La Casa de los Famosos México”

Gala Montes vuelve a la realidad tras LCDLFM (Foto: Instagram/ Gala Montes)

Gala Montes se coronó como el tercer lugar de la competencia de La Casa de los Famosos México. Sin duda, fue el cuarto Mar el equipo que sorprendió a la audiencia por su particular sentido del humor, su unión y su lealtad.

Al salir del reality show, los habitantes se han ido enfrentando poco a poco a la realidad. Recientemente, Gala Montes tuvo una entrevista con Adela Micha donde detalló su experiencia dentro de La Casa de los Famosos México.

Además, contestó si cuando llegó la recta final y se encontraba junto a Mario Bezares y Karime Pindter en espera de conocer la decisión del público, pensó que ganaría.

“La verdad me sentía muy ilusionada, porque yo en mi promesa de campaña prometí algo y era mi sueño poder realizarlo, y pensé que iba a tener la ayuda del público. Entonces sí me impactó y dije ‘chale, no voy a poder hacer lo que prometí'”.

Mario Bezares apagó las luces de La Casa de los Famosos 2. (Captura de pantalla)

Y es que Gala Montes aseguró que si llegaba a ganar, donaría el millonario premio a una fundación contra el cáncer, enfermedad que padeció su madre en el pasado: “Me gustaría ganar porque mi más grande sueño es donar un porcentaje a una fundación de mujeres con cáncer de mama llamada FUCAM. Esta fundación atendió a mi mamá en dos ocasiones y recibe miles y miles de mujeres mexicanas con cáncer”.

No obstante, y a pesar de sentirse desilusionada por no poder cumplir su promesa, aceptó bien el resultado: “Pero al final las piezas se acomodaron. Mayito, qué te digo, ese hombre es un agasajo, es una persona muy sabia, de verdad tiene una madurez, una inteligencia emocional, una comunicación asertiva, te maneja todo”.

Aunado a esto, Gala Montes se pronunció acerca de la forma en la que se comportaron varios de sus compañeros de reality, especialmente los que formaron parte del odiado team Tierra.

“Lo que siempre dijimos es ‘métete con las cosas que pasaron aquí, no me saques cosas del pasado porque eso ya es jugar bajo’, y ellos jugaban con eso, con eso y más”.

Confesó que tras salir de La Casa de los Famosos, muchos de sus ex compañeros de Tierra la buscaron para pedirle disculpas, pero que ella no entendía por qué, hasta que comenzó a ver los videos que subían los fans a las redes sociales.

Gala Montes no quería ver a su mamá

Gala Montes, tercera finalista de 'La Casa de los Famosos', se reencontró con su madre (ViX)

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz de El Señor de los Cielos soltó todo acerca de su madre, asegurando que le pidió a la producción que por favor no llevaran a su mamá a las instalaciones, petición que se negaron a cumplir:

“Yo lo mencioné en muchas ocasiones, sabía que me iban a llevar a mi mamá, les dije que no. Yo lo que tengo que resolver con mi mamá es en mi casa, ella y yo, echarnos un café, que no haya cámaras, que no haya micrófonos, y con mucho gusto lo podemos resolver”, contó.

Asimismo, lanzó fuerte calificativo contra su madre: “Mi mamá fue mi explicita, mi mamá es una mujer muy soberbia, me dijo ‘buscame’, la verdad ahorita andamos ocupadas, en algún momento la buscaré, verémos cómo está. Yo sólo quiero saber que mi mamá esté bien, eso es lo único que me importa y que no tergiverse las cosas”.