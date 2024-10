Gala Montes acusa de “soberbia” a su mamá y confiesa si ya la buscó tras “La Casa de los Famosos México”

Crista Montes acusó a su hija, Gala Montes, de despedirla e incumplir con con el pago por sus servicios como mánager. (@galamontes, Instagram)

Gala Montes fue una de las concursantes más destacadas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Su papel en el reality show la llevó a coronarse como el tercer lugar y a ser toda una sensación entre los fans y en las redes sociales.

Antes de entrar al programa de televisión, la actriz fue tendencia y protagonista de titulares de distintos medios pues protagonizó una fuerte pelea con su madre, Crista, quien era su manager. La madre de Gala dio una entrevista a conocida revista de espectáculos donde despotrico contra su hija, acusandola de no haberla despedido.

Montes, en respuesta, hizo una transmisión en vivo donde arremetió contra su madre y la señaló de extorsión, y a partir de ahí se fracturó la relación. Durante La Casa de los Famosos México, Gala pidió a la producción que Crista no entrara a visitarla a las instalaciones, como sí ocurrió con familiares y amigos de otros participantes.

No obstante, en la recta final, Gala recibió un mensaje de su madre, y cuando salió de la casa, se vieron frente a frente. Sobre este momento, la finalista declaró:

Uno de los momentos más emotivos de la casa ocurrió durante la gala de eliminación del primer finalista. Crédito: ViX

“Con respecto a mi mamá, al final del día es mi mamá, siempre va a ser el amor de mi vida, creo que todos cometemos errores y creo que con este ejemplo que nos dio Paul y Mayito, yo les he aprendido mucho a mis compañeros y lo menos que pude hacer es abrazarla y sentir ese apapacho de madre e hija”.

No obstante, parece que la reconciliación entre ambas todavía no se ha dado, pues en un encuentro con los medios de comunicación, Gala Montes llamó soberbia a Crista y declaró que todavía no ha pensado en reunirse con ella, aunque no cerró la puerta a reparar la relación.

¿Qué dijo Gala Montes de su mamá?

“Yo lo mencioné en muchas ocasiones, sabía que me iban a llevar a mi mamá, les dije que no. Yo lo que tengo que resolver con mi mamá es en mi casa, ella y yo, echarnos un café, que no haya cámaras, que no haya micrófonos, y con mucho gusto lo podemos resolver”, contó Gala Montes.

Gala Montes se reencontró con su mamá. (ViX)

Asimismo, se refirió a su madre diciendo: “Mi mamá fue mi explicita, mi mamá es una mujer muy soberbia, me dijo ‘buscame’, la verdad ahorita andamos ocupadas, en algún momento la buscaré, verémos cómo está. Yo sólo quiero saber que mi mamá esté bien, eso es lo único que me importa y que no tergiverse las cosas”.

Y añadió: “Es difícil lo que estamos atravesando, no les puedo decir que es fácil o bonito contarles estas cosas, me gustaría contarles puras cosas bonitas, pero pues es mi mamá, al final la amo, veo sus ojos y veo en ella la luz de mis ojos como lo veo ahora con mi familia, y estoy más unida a ellas (su hermana Beba y su sobrina), y ellas son las que me sostuvieron en todo este reality, gracias a mi hermana estoy aquí, gracias a que ella me defendió”.

Sobre la denuncia contra Adrián Marcelo que interpuso su madre Crista, Gala dijo: ““La verdad es admirable quien se atreva a hacer una denuncia, sobre todo pública y sobre todo algo que está aconteciendo en todo el país, qué valentía de mi jefa, le agradezco que haya hecho algo por mí, es un ejemplo de que no hay que quedarnos callados”.