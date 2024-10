Mayito confesó que dentro de la competencia había "jugado ajedrez" con sus rivales. (Instagram)

Tras el final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares se encuentra compartiendo con distintos medios sus planes a futuro dentro de la televisora de San Ángel ahora que se convirtió en el ganador absoluto del exitoso reality show de Televisa.

Además de confirmar que ya tiene algunos proyectos en puerta junto a Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes, Mayito también dio a conocer cuál fue su estrategia para convertirse en ganador, pues después de una reñida votación junto a ‘La Matrioshka’, el resultado del público resultó favorecedor para Bezares.

Esta fue la estrategia de Mario Bezares para ganar La Casa de los Famosos México

En una reciente entrevista para EXA FM, Mayito se sinceró sobre varias situaciones que están ocurriendo ahora que salió de la competencia; sin embargo, debido a su cercanía con el exconductor de Multimedios, también habló de la amistad que tenían antes de ingresar al programa de Televisa.

“Yo creo que a Adrián Marcelo (...) lo quiero mucho, porque es mi amigo. Independientemente de si habla de mí o no habla de mí, habla de todo el mundo, él es así. Tiene un humor muy ácido, muy negro, y es una persona que de repente te dice cosas que no vienen al caso, me explico, él es así vaya”, dijo sobre Adrián Marcelo.

Crédito: Vix

De igual forma, respecto a los clips que circulan en redes sociales sobre el regiomontano, y que ha podido observar ahora que está fuera de La Casa de los Famosos, mencionó que lo toma como un juego, pues al final era una estrategia, así como él también creó una para permanecer el mayor tiempo posible en el reality junto al ‘Cuarto Mar’

“Yo lo tomo como estrategia, como la estrategia que yo hice. Jugué ajedrez, yo le dije a mi gente, primero vamos por los peones (personas que pensaban estaban débiles), y luego vamos a darle jaque al rey, él se va a mover, le vamos a quitar un caballo”, comentó.

Ante la duda del locutor del programa sobre si Adrián Marcelo se había dado jaque solo al abandonar la casa a mitad de la competencia, Mayito respondió: “Sí, sí, exacto”.

Mayito confirma que Adrián Marcelo es su amigo. Crédito: EXA

Sin embargo, pese a confesar que sigue considerando su amigo al youtuber, confesó en el mismo medio que si tuviera que invitar a un programa a Paul Stanley o a Adrián Marcelo y Arath de la Torre, prefería quedarse solo con el hijo de Paco, con quien decidió dejar atrás el pasado antes de salir del reality show.

Tras dicha confesión, los internautas comenzaron a asegurar que si bien aún siente un cariño por su excompañero, prefiere no tenerlo cerca en su vida diaria.