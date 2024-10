Adriana Llabrés y la película ‘Todo el Silencio’; Un viaje de empatía y visibilidad para la Comunidad Sorda

La actriz reflexiona sobre su experiencia personal con la pérdida de la audición y cómo esto influyó en su actuación en la aclamada película. (Ilustración: Jesús Avilés)

La actriz Adriana Llabrés ha dejado una huella imborrable en el mundo del cine mexicano al ganar el premio Ariel a la mejor actriz por su papel en la película Todo el Silencio.

Con una emotividad palpable, Adriana compartió: “Sí, me siento muy emocionada, muy conmovida. Hay como también algo de validación que no sabía que necesitaba, pero que me da más fuerza a creer que aquello que pienso, que lo que me cuestiono, tiene sentido y resuena con varias personas que mi trabajo está haciendo visto”.

(Cortesía: Adriana Llabrés / Agencia PinPoint)

El papel de Adriana en Todo el Silencio no solo marcó un hito en su carrera, sino que también fue el resultado de años de esfuerzo y dedicación. “Siento que fue muy difícil llegar a ese momento. Fue un proyecto en el que estuve involucrada desde el principio. Fueron muchos años para llegar al set, estudiar señas y hacer que se sintiera tan ágil, como si fuera mi primer idioma”, relató.

A pesar de los retos, Adriana manifestó su amor por la actuación: “Amo actuar y amo los retos, entonces es algo que disfruté mucho, pero sí creo que la vara estaba muy alta para interpretar a Miriam respecto al duelo, la contención, este viaje que va haciendo corporalmente y que se mantenga”.

Uno de los aspectos más destacados de Todo el Silencio es su enfoque en la comunidad sorda, un tema que Adriana considera vital. “Estamos dándole un poco de visibilidad a una comunidad que en México generalmente no lo tiene. Sí fue uno de nuestros objetivos hablar del duelo y de la comunidad de sordos, cómo existen estas jerarquías que apuntan hacia el privilegio, como está estructurado nuestro sistema y cómo ellos mismos han creado también otro microsistema”, comentó.

(Cortesía: Adriana Llabrés / Agencia PinPoint)

Para Adriana Llabrés, la película no solo es un relato personal, sino un espejo que refleja realidades a menudo ignoradas. “Pero en realidad queríamos reflejar esta otra parte de la Ciudad de México y sí, por supuesto dar visibilidad a la comunidad sorda”, subrayó.

El impacto emocional de la película se ve reforzado por el diseño sonoro que invita a los espectadores a cuestionarse sobre la experiencia de perder un sentido. “Si tú sufres, o sea, si tú acompañas a Miriam en esta película, se vuelve un poco un ejercicio de empatía por la experiencia inmersiva, que te invita el diseño sonoro, te cuestionarás por qué es tan difícil, fuera de perder un sentido”, explicó.

La experiencia personal de Adriana Llabrés con la Osteosclerosis también ha influido en su vida y carrera. Esta enfermedad, caracterizada por un engrosamiento del hueso y posible disminución del espacio medular, puede llevar a la pérdida de la audición. “Me empecé a cuestionar por qué me era tan difícil aceptar que tengo esta condición y a partir de esos cuestionamientos quisimos hacer la película”, relató.

(Cortesía: Adriana Llabrés / Agencia PinPoint)

A pesar de las dificultades, Adriana encontró fuerza en su adversidad. “A mí me costó mucho trabajo; por ejemplo, de entrada, empecé a llorar, pero el doctor me decía que todo estaba bien. O sea, hay muchísima gente que no escucha bien”.

Su vivencia en Nueva York fue un punto de inflexión. “Yo empecé a notarlo con la fonética en mi escuela, y a partir de ahí también se abrió otro mundo para mí. Porque entonces fue un ‘ok, me tengo que guiar a partir de cómo se ve la boca para poder hacer el acento americano’. Hice mucho de fonética, ahora hago muchas cosas como la fonética”, comentó Adriana.

El camino hacia la realización de Todo el Silencio ha sido un viaje enriquecedor tanto para Adriana como para su equipo. “Hay un compromiso social detrás de esta película. No solo buscamos entretener, sino también educar y abrir el diálogo sobre temas que a menudo son desatendidos”, destacó.

(Cortesía: Adriana Llabrés / Agencia PinPoint)

La proyección de Todo el Silencio en cines representa más que un simple lanzamiento; es un llamado a la reflexión y un paso hacia la inclusión. Adriana Llabrés, como portavoz de esta causa, ha demostrado que el cine puede ser un medio poderoso para explorar la diversidad humana y fomentar la empatía. Su interpretación de ‘Miriam’ no solo resuena con el público, sino que también invita a todos a cuestionar sus propias percepciones sobre el duelo, la pérdida y la vida en un mundo donde la comunicación puede ser un desafío.

Al final, el premio Ariel es un reconocimiento no solo a su talento actoral, sino también a su compromiso con las historias que merecen ser contadas. Adriana Llábres continúa inspirando a otros a encontrar su voz y a enfrentar los retos de la vida con valentía y creatividad.