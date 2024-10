¿Susana Zabaleta se casará con Ricardo Pérez? Hija de la famosa rompe el silencio

La actriz fue vista en las últimas semanas con un costoso anillo, lo que generó expectativas sobre su relación con el comediante Ricardo Pérez. (Ricardo Pérez)

Elizabetha Gruener, la hija mayor de la actriz y cantante Susana Zabaleta, rompió el silencio sobre los rumores que apuntan a un posible matrimonio entre su madre y el comediante Ricardo Pérez. Las especulaciones comenzaron a circular después de que la actriz fuera vista luciendo un anillo, tras celebrar su cumpleaños, y se difundiera que la joya fue un regalo del conductor de “La Cotorrisa”.

Durante su aparición en la alfombra roja de los premios ACPT 2024, Elizabetha no pudo evitar las preguntas de los medios de comunicación que querían saber si Susana, de 60 años, y Ricardo, de 29, estaban próximos a casarse. A pesar de los intentos por mantener discreción, las preguntas sobre el posible enlace no cesaron.

“¡Ay!... pues... mira, no puedo confirmar nada... ¡ay, sí!... no, no lo sé”, respondió Elizabetha visiblemente nerviosa cuando fue abordada por el equipo del programa ‘Sale el Sol’. Aunque trató de esquivar una respuesta clara, la joven finalmente compartió su opinión sobre la relación entre su madre y Pérez, mostrándose encantada con el vínculo que han construido.

“Es que la verdad, Ricardo es un tipazo, creo que es una persona muy trabajadora, muy inteligente, nos trata muy bien, la trata muy bien, y está padrísimo eso”, expresó Gruener. Con sus palabras, dejó entrever que la relación entre la actriz y el comediante ha sido bien recibida por la familia de Susana, a pesar de las críticas que ambos han enfrentado en redes sociales debido a la diferencia de 31 años que existe entre ellos.

La joven dejó entrever que se encuentran muy enamorados y está de acuerdo con la unión. Credito:@saleelsoltv

Una polémica pareja

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez hicieron pública su relación en junio de 2024, luego de varios meses en los que los rumores sobre su romance fueron tema de conversación en redes sociales y medios de espectáculos. A través de diversas publicaciones en sus redes, la pareja ha demostrado que su relación es auténtica y está lejos de ser una estrategia de publicidad, algo que muchos seguidores habían llegado a insinuar al principio.

A pesar de la ola de comentarios que se han generado por la brecha generacional entre ambos, la pareja ha mostrado que su conexión va más allá de las críticas y la diferencia de edades, consolidando su relación en poco tiempo. Si bien los rumores de boda no han sido confirmados oficialmente, el hecho de que Zabaleta haya sido vista con un anillo ha avivado la especulación, lo que podría significar que el siguiente paso en su relación está más cerca de lo que muchos piensan.

Pese a los comentarios negativos hacia ambos, los famosos han continuado con su historia. (Instagram Susana Zavaleta)

Por ahora, la posibilidad de una boda sigue siendo un misterio, pero la actitud positiva de Elizabetha Gruener hacia la relación de su madre parece indicar que cualquier decisión que tomen será bienvenida por su círculo cercano. El apoyo que ha mostrado la familia de Susana, sumado al cariño mutuo que la pareja ha demostrado públicamente, sugiere que están preparados para enfrentar cualquier crítica y seguir adelante con su relación.

En un año lleno de éxitos tanto para Zabaleta como para Pérez, el posible anuncio de un matrimonio podría ser la culminación de una etapa en la vida personal y profesional de ambos, quienes han sabido encontrar el equilibrio entre el amor y sus carreras artísticas. Mientras tanto, los seguidores de la actriz y el comediante continúan atentos a cualquier novedad que confirme los planes de boda y sellar su historia de amor.