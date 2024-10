Sheinbaum creará cartilla con derechos de las mujeres: “Se debería repartir también a los hombres”

Sheinbaum anunció que en el 2025 se publicará la "cartilla de las mujeres". | Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que conformará una comisión para crear la una cartilla con los derechos de las mujeres, la cual se repartirá a la ciudadanía en general, como parte de las acciones que realizará su gobierno a favor de la igualdad y el combate a la violencia por razón de género.

En su segunda conferencia mañanera, la mandataria destacó que la cartilla tiene el objetivo de que todas las mexicanas y mexicanos conozcan los derechos humanos de las mujeres y que con ello, identifiquen las situaciones de violencia y de desigualdad.

Destacó que la cartilla también contendrá información sobre cómo y ante qué autoridad denunciar la violencia contra las mujeres y la discriminación laboral.

“Queremos repartir una cartilla de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas, de hecho debería ser también a los hombres, porque hombres y mujeres debemos de conocer los derechos de las mujeres, los derechos humanos.

“Lamentablemente a veces una mujer que vive violencias, no sabe que están viviendo violencias o una mujer que gana menso que un hombre cuando realiza el mismo trabajo, no sabe que su derecho es percibir el mismo salario y lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla, que digan: “Estos son mis derechos y si no se cumplen, a dónde debo dirigirme para que se puedan cumplir”, además de una red que vamos a hacer para protegernos”, dijo en Palacio Nacional.

¿Cuándo se repartirá la cartilla de mujeres?

Sheinbaum Pardo puntualizó que la cartilla se redactará este año y se prevé comenzar su distribución en el 2025, resaltando que se entregará de forma gratuita a todos los hombres y mujeres, en todos los estados y comunidades, tanto en español como en lenguas indígenas.

“¿Cómo vamos a redactar esta cartilla de mujeres? Pues les pedimos a las compañeras que son especialistas que nos ayuden a redactarla y que este año quede establecida la redacción para que a partir del próximo año se estén repartiendo millones de cartillas de derechos e las mujeres, a todas las mujeres mexicanas, en todos los estados de la República, comunidades indígenas, en lenguas indígenas, que todos los derechos de todas las mujeres sean cumplidos en todo el país”, comentó.

La presidenta informó que además de la cartilla de mujeres también enviará al Senado de la República un paquete de 10 reformas constitucionales para garantizar los derechos de las mexicanas y brindarles protección.