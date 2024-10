¿Por qué Paola Durante de ‘La Casa de los Famosos’ se enemistó con los medios de comunicación?

(Captura de pantalla YouTube El 5)

A pesar de haber salido de manera anticipada de La Casa de los Famosos México 2024, Paola Durante se convirtió en una figura cercana al equipo Mar, grupo que terminó siendo el más popular dentro del reality show. Sin embargo, en días recientes, la ex participante ha mostrado su inconformidad con algunos medios de comunicación, lo que la llevó a tener un fuerte desencuentro con la prensa a las afueras de Televisa.

El incidente ocurrió poco después de la final del reality show, en la que Mario Bezares fue coronado como el ganador. Desde la final, los finalistas y el propio Mario han estado inmersos en un tour mediático, concediendo entrevistas y asistiendo a diversos programas de televisión para compartir sus impresiones sobre la competencia. Sin embargo, Paola Durante, quien se consideraba parte del equipo Mar por su convivencia dentro de la casa, no ha sido incluida en estas actividades.

La ex concursante expresó su frustración en una conversación con varios medios: “Ellos son team Mar, yo soy team Mar porque estuve ahí durmiendo, pero no me considero team Mar porque no me toman en cuenta en nada... Ojalá mi team me tome en cuenta, la verdad es que me gustaría hacer cosas con ellos”, confesó Paola Durante, haciendo evidente que se siente desplazada por el grupo.

Paola Durante fue expulsada la primer semana. (@LaCasaFamososMx)

Sin embargo, las tensiones aumentaron después de que dichas declaraciones fueran difundidas en redes sociales, donde algunos usuarios y medios de comunicación interpretaron sus palabras como un reproche hacia el equipo Mar. Esta situación, según parece, no fue del agrado de Paola, quien no tardó en explotar en contra de los medios, acusándolos de haber distorsionado su mensaje y de haberla involucrado en un malentendido con sus compañeros.

El altercado final ocurrió cuando Paola se encontraba a la salida de las instalaciones de Televisa, donde un grupo de reporteros la esperaba. Contrario a lo que suele hacer, Paola se negó a detenerse para dar declaraciones y, desde el automóvil en el que se trasladaba, lanzó algunas palabras dirigidas a los periodistas:

La ex participante del reality está enojada con los medios de comunicación Crédito: YouTube, Soy el RogerMx

“Lo único que les puedo decir es que yo no hablé mal de Mar. Los medios están tirándome con Mar y no se vale. Estoy muy enojada con los medios. Siempre he sido buena onda con ustedes”, exclamó antes de que el vehículo se marchara.

El inesperado gesto dejó sorprendidos a los periodistas que esperaban una declaración más extensa, así como a varios usuarios en redes sociales, quienes no comprendieron del todo el motivo de su reacción. A pesar del altercado, la ex participante no ha hecho más declaraciones sobre el tema, pero dejó claro que está molesta con la manera en que sus palabras fueron interpretadas y difundidas.