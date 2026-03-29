¿Padres pueden cobrar pensión IMSS de un hijo fallecido? Esto resolvió la Suprema Corte en 2026

Tras un fallo de la SCJN que declaró inconstitucional su exclusión como beneficiarios

Durante años, el sistema de pensiones del IMSS limitó el acceso a los beneficios por fallecimiento únicamente a familiares directos como el cónyuge, concubina o concubinario, así como a los hijos menores de edad o dependientes.

En algunos casos específicos, también se contemplaba a hijos mayores con discapacidad. Sin embargo, los padres del trabajador quedaban excluidos, aun cuando dependieran económicamente de él.

Esta situación cambió de forma relevante tras la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 826/2025, la cual marcó un precedente en materia de seguridad social en México.

Fallo de la Suprema Corte: excluir a los padres es discriminatorio

En marzo de 2026, la Segunda Sala de la Corte concluyó que excluir a los padres como beneficiarios de una pensión por fallecimiento resulta inconstitucional y discriminatorio, especialmente cuando existe una relación de dependencia económica comprobable.

El criterio establece que la dependencia económica debe ser el elemento central para determinar el acceso al beneficio, por encima del tipo de parentesco. Esto implica que los padres, como ascendientes directos, tienen derecho a recibir la pensión si demostraban que dependían del trabajador fallecido.

Padres de trabajadores fallecidos ya pueden acceder a la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce su derecho como beneficiarios en casos de dependencia económica

Como resultado, el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó a reconocer solicitudes que anteriormente eran rechazadas, abriendo la posibilidad a miles de adultos mayores de acceder a este apoyo económico.

Requisitos para que los padres reciban la pensión IMSS

Para acceder a este beneficio, los padres deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el IMSS, entre los que destacan:

Comprobar dependencia económica: demostrar que el hijo fallecido era su principal fuente de sustento.

Presentar documentación oficial: Acta de nacimiento del trabajador fallecido Acta de defunción Identificación oficial de los padres Pruebas de dependencia económica (recibos, testimonios u otros documentos)

Realizar el trámite presencial: en las oficinas del IMSS, específicamente en el área de prestaciones económicas

Este proceso es fundamental para validar el derecho al acceso de la pensión.

Compatibilidad con otros beneficiarios: ¿se puede compartir la pensión?

Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución es que el derecho de los padres no excluye a otros beneficiarios. Es decir, la pensión puede distribuirse entre cónyuge, hijos y padres, conforme a lo que determine el IMSS con base en la legislación vigente.

Este punto refuerza el enfoque de equidad del fallo, ya que reconoce la posibilidad de que múltiples personas dependieran económicamente del trabajador fallecido.

¿Aplica para casos anteriores?

Aunque la resolución entró en vigor en marzo de 2026, su aplicación a casos previos podría requerir procesos legales adicionales, como la promoción de amparos o revisiones judiciales. Esto dependerá de cada situación en particular.

La icónica sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) simboliza la institución que logró que diez de sus hospitales fueran nombrados entre los mejores del mundo. (IMSS)

Un avance en protección social para adultos mayores

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un avance significativo en materia de derechos sociales, al ampliar la cobertura del sistema de pensiones y reconocer la realidad económica de muchas familias mexicanas.

Con este cambio, el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalece su función como pilar de la seguridad social, al garantizar que los padres que dependían de sus hijos no queden desprotegidos tras su fallecimiento.

En un contexto donde muchos adultos mayores carecen de ingresos propios, esta medida abre una nueva vía de respaldo económico y justicia social.