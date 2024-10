Brenda Bezares hace fuerte reclamo a Mayito: “Tenías para todo el mundo menos para nosotros”.

Brenda Bezares confesó que le hubiera gustado recibir más apoyo de Mayito (ViX)

La noche del 29 de septiembre se vivió la gran final de La Casa de los Famosos México, dejando como ganador absoluto a Mario Bezares, conocido también como Mayito. Después de una reñida votación, los resultados arrojaron un resultado favorecedor para el conductor, quien en los últimos días se ha sincerado sobre su paso por el exitoso reality show.

Acompañado de Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo, Mayito se encuentra presentándose en distintos medios para revivir con el público el exitoso paso de Mar en la competencia.

Hasta ahora, uno de los encuentros más esperados ocurrió con Pablo Chagra, pues el periodista de espectáculos reunió a todos los finalistas y familiares para contarles un poco de lo que ocasionaron en el exterior y cómo se volvieron tendencia gracias a algunas canciones y frases.

Brenda Bezares le reclama a Mario Bezares por no promocionar su música

Como era de esperarse, Chagra recordó que durante su estancia en la competencia existió una canción de Brenda Bezares, esposa de Mayito, que se viralizó en redes sociales y prácticamente se volvió un himno del equipo Mar.

Por lo que con la intención de revivir el famoso trend de TikTok, realizado por varias celebridades como Thalía, Chagra invitó a Brenda a subir al escenario y recrear la coreografía de la canción Demasiado Fuerte, un remix que salió a la luz a hace 12 años, pero consiguió éxito hasta la reciente participación de Mayito en La Casa de los Famosos México.

La cantante subió a su TikTok el trend viral como parte de la celebración de sus 53 años, que cumplió el lunes. |Crédito: @Thalía

Pese al gran éxito que la canción logró en las últimas semanas, la cantante no pudo evitar hacer un reclamo a su esposo, quien al resultar ganador le cedió los cuatro millones de pesos como regalo de bodas.

Todo ocurrió durante una dinámica que pretendía recordar el posicionamiento que ocurría dentro de la casa con los habitantes nominados, pero en esta ocasión se realizó entre familiares y finalistas; por lo que Brenda aprovechó para decirle a su esposo la principal molestia que tenía con él pese a resultar ganador.

“Me posiciono ante ti para decirte lo que no me gustó, primeramente, no me gustó que estuvieras olvidadizo, que todo el tiempo se te olvidaran las cosas, se te olvidó decir de mi canción, se te olvido decir de la música de mis hijos, tenías para todo el mundo menos para nosotros. (...) Qué barbaridad,” dijo entre risas.

De igual forma, señaló que semana con semana tuvo la esperanza de que ganara la prueba del líder, lo cual nunca ocurrió, así que ante la risa de los presentes, Arath de la Torre aseguró que había resultado mejor que ganara el reality show, pues muchos querían llegar a ese lugar.

Mario Bezares entregó el premio a su esposa Brenda. (Captura de pantalla)