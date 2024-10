Esta es la religión que profesa Claudia Sheinbaum

La presidenta de México no tiene religión Crédito: Presidencia

Claudia Sheinbaum Pardo es la primera presidenta de México y recibió la banda presidencial este 1 de octubre, por lo que mucha gente sintió curiosidad por saber si es practicante de alguna religión.

Aunque ha dicho que es una mujer de fe, se sabe que Sheinbaum no forma parte de alguna religión en específico.

La doctora en Ingeniería Ambiental ha hablado sobre sus creencias en tres ocasiones:

Cuando fue candidata para la alcaldía Tlalpan, Sheinbaum aseguró que no es católica y dijo que tampoco practica alguna otra religión: “No, no soy católica. No soy religiosa”

Aunque es una mujer de fe, no practica ninguna religión, en la foto se muestra el ritual para recibir el bastón de mando REUTERS/Daniel Becerril

A principios de 2024, después del tercer debate presidencial, la egresada de la UNAM mencionó que sí tiene fe, pero dejó en claro que su formación como física es más significativa que cualquier otra creencia: “Soy una mujer de fe, soy una mujer de ciencia”, dijo.

Por otra parte, la presidenta de México fue aún más explícita respecto a sus creencias y su ascendencia judía cuando buscaba la jefatura de Gobierno en 2018:

“Yo crecí con mis padres ya nacidos en México y crecí sin una religión pero evidentemente la cultura se trae en la sangre y soy cercana porque finalmente en la casa de mis abuelos, como de muchas personas que están aquí, celebrábamos las fiestas judías”, dijo en una charla de Enlace Judío.

De esta forma, Sheinbaum dijo que en la infancia fue cercana a la religión judía, pero nunca se le inculcó ni formó parte de la misma, ya que sus papás ya habían nacido en México. Quienes sí eran judíos eran sus abuelos paternos, pues migraron desde Lituania a principios del siglo XX.

Cuando era niña, Sheinbaum celebraba las fiestas judías con sus abuelos, pero no formó parte de esa religión, pues dijo que creció sin que se le inculcara alguna creencia (Twitter)

En la misma charla, ella dijo que se sentía orgullosa de su origen y de ser mexicana:

“Mis abuelos paternos migraron a principios del siglo XX, originarios de Lituania, del lado materno mis abuelos migraron de Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial y yo me siento mexicana, soy mexicana, prácticamente toda mi educación es escuela pública, también estoy orgullosa de mis abuelos paternos, evidentemente”, dijo.

¿Claudia Sheinbaum es católica?

A pesar de que dijo explícitamente que no forma parte de esta religión, mucha gente pensó que tal vez se había convertido al catolicismo por dos acciones en concreto, las cuales ya explicó el padre José de Jesús Aguilar Valdés en su canal de YouTube.

Claudia Sheinbaum celebró en 2022 la Batalla de Puebla en Peñón de los Baños. (X/@Claudiashein)

La confusión surgió por la imagen donde Sheinbaum lleva una imagen de la Virgen de Guadalupe en la falda, al respecto, esto fue lo que dijo el padre:

“Si bien los católicos usamos la imagen con respeto, cariño y devoción, tenemos que decir que la imagen también es utilizada por personas no católicas o no creyentes como adorno o como otro sentido, no significa que por usarla sea católica o cristiana”

Por otra parte, Claudia se reunió con el Papa Francisco durante su campaña por la presidencia, pero el padre José de Jesús aclaró que esa no es razón suficiente para creer que es católica.

Así fue el encuentro entre Claudia Sheinbaum y el Papa Francisco en el Vaticano, cabe señalar que el líder religioso recibe a personas ateas o de otras religiones, así que esta reunión no necesariamente es una prueba de fe católica Crédito: X @/Claudiashein

“El Papa no recibe únicamente a los católicos en el Vaticano, él como lider moral también recibe solicitudes para tener audiencias con personas de otras religiones y pensamientos, incluso ateos que quieren escucharlo, hacerle una petición o tener un acercamiento, como en el caso de los políticos, también recibe artistas plásticos, actores como Leonardo DiCaprio o cantantes como Maluma”, dijo en su video de hace seis meses.