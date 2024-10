Enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza permiten rapiña en Culiacán; negocios amanecen saqueados ante ausencia de presencia policial

Uno de los negocios afectados (Facebook/InfoVer Noticias)

En Sinaloa han sido registrados diversos actos violentos luego de la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. Dicho hombre es señalado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y en una carta aseguró que fue engañado y secuestrado para su detención en Texas.

Robo de vehículos, enfrentamientos armados, quema de unidades y homicidios es parte de los hechos que han sido registrados. La violencia también ha afectado las labores de empleados y empleadores en la capital de Sinaloa, quienes han sufrido de actos de rapiña.

La agencia Quadratín detalló que suman cuatro días en los que son registrados saqueos y afectaciones a negocios en Culiacán, lo que se suma a la poca vigilancia por parte de autoridades.

Lo anterior ha generado que los dueños de negocios exijan patrullajes con el objetivo de mantener la seguridad. A lo anterior se suma la revisión de armamento a los policías de la capital de Sinaloa que ha dejado desarmados a diversos efectivos.

Negocio con los cristales rotos (Facebook/Informativo Sur Sonora)

En un encuentro con medios el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que el pasado 28 de septiembre fueron registrados 25 robos a negocios.

Al menos desde el jueves 26 y hasta el lunes 30 de septiembre diversos negocios ubicados en Culiacán han anunciado el cierre de sus puertas debido a la violencia en la entidad.

El pasado jueves la empresa Mapco compartió un comunicado a través de sus redes sociales debido a que no pueden encontrar personas para realizar las labores.

“Hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestra sucursal en Culiacán Temporalmente a partir del día 01 de Octubre del 2024 debido a la creciente inseguridad en el estado de Sinaloa. Esta situación ha afectado gravemente nuestras operaciones, ya que hemos enfrentado dificultades para contar con personal disponible, quienes se ven imposibilitados para acudir al trabajo por miedo, falta de transporte y responsabilidades familiares debido al cierre de escuelas.

(Facebook/Rubén Rocha Moya/Ilustrativa)

Fotografías compartidas en redes sociales muestran las consecuencias de la violencia en Sinaloa, negocios con los cristales rotos, poca mercancía, es parte de la imagen.

Por su parte, en su conferencia semanera del 30 de septiembre, el gobernador Rubén Rocha Moya, aseguró que el dinero que reciben las personas a través de programas sociales es utilizado en la entidad, además de que asegura que las actividades de comercio en el estado continúan.

“El dinero no se come, la gente lo gasta en el abarrote, el dinero queda en el comercio y esos no está parado [...] ese dinero que está llegando permanentemente por las pensiones y los beneficios sociales está llegando a los empresarios. ¿Cuánto dinero es comprado en el comercio al año en Sinaloa? 25 millones de pesos por los programas sociales”.

Daños registrados en 28 de septiembre (Facebook FG Noticias)

Rocha Moya solicita que empresarios no sean acreedores a multas o recargos

Pero de igual manera el mandatario reconoció que así hay empresas que han cerrado hizo una petición al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y al próximo director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, que al menos durante el mes de septiembre los empresarios no tengan multas o recargos.

“Consideren que es un momento especial para nosotros”, expresó Rocha Moya y posteriormente exclamó “Animense a abrir la empresa, tomemos la calle, es nuestra, tenemos un operativo las 24 horas”.

La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, aseguró que la relación con los empresarios es vital para dirigir las investigaciones relacionadas con actividades delictivas en la capital del estado.

Mientras en EEEU tanto Ismael Zambada como Joaquín Guzmán López enfrentan la justicia.