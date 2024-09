Ovidio Guzmán y el Mayo Zambada: Las capturas del narcotráfico que marcaron el gobierno de AMLO

Ovidio Guzmán desapareció del registro del BOP días antes de la captura de 'El Mayo'. (Jesús Avilés | Infobae México)

La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue resumida por el propio mandatario con la frase: “Abrazos, no balazos”. Para el hombre originario de Tabasco se trata más de apuntar a las causas y orígenes, es decir, lo que lleva a las personas a vincularse con los grupos delictivos.

Aunado a ello, López Obrador dijo públicamente que la captura de grandes capos de la droga no representa el fin del problema del narcotráfico. En sus conferencias matutinas solía hablar de las causas y del papel del consumo.

“Si no se atiende el consumo y si no nosotros damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados y no sean utilizados en las bandas de narcotraficantes, pues no vamos a enfrentar el problema. Hay que atender las causas”, insistió en su último informe de gobierno presentado el pasado 1° de septiembre.

La captura de Ovidio Guzmán en dos tiempos

AMLO fue quien dio la orden de liberar al "Ratón" (PRESIDENCIA /CUARTOSCURO)

Uno de los primeros líderes criminales que fue capturado durante la administración de López Obrador fue José Antonio Yépez Ortiz, El Marro en el año 2020. A lo anterior siguió el aseguramiento de Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, quien fue recapturado por agentes de la Secretaría de Marina (Semar) en Choix, Sinaloa en 2022.

Pero antes de dichas detenciones ocurrió el arresto de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. El Ratón, como es conocido el hombre acusado de liderar la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue encontrado por elementos del Ejército un 17 de octubre de 2019, los uniformados llegaron al domicilio de Ovidio,

“Ya paren todo, ya paren todo, ya me entregué. Ya tranquilos, ya ni modo”, fue parte de lo expresado por Ovidio al verse acorralado por soldados.

Pero su hermano, Iván Archivaldo, tuvo una reacción diferente, pues ordenó a los hombres ligados al Cártel de Sinaloa que hicieran un caos en el estado.

“Ahorita te vamos a rescatar”, aseguró el hermano de El Ratón. Asimismo, la reacción de los miembros del grupo criminal fue tal que el día fue bautizado como Jueves Negro o Culiacanazo. Y es que aunque los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya tenían a Ovidio, AMLO dio la orden de liberar al hijo del Chapo.

Acciones durante la captura e Ovidio (Gobierno de México)

Si bien Ovidio fue liberado las consecuencias del jueves negro también afectaron a lo interno del Cártel de Sinaloa pues desde ese momento fueron reportadas rupturas al interior del grupo criminal.

“Se recibe la orden por parte del C. Presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, al tomar la decisión con personal del Gabinete de Seguridad, con el fin de que cesen los desmanes”, se puede leer en el reporte oficial sobre la liberación.

Pero la libertad del hijo del Chapo duró hasta la madrugada del 5 de enero de 2023, cuando a la sindicatura de Jesús María llegaron elementos del Ejército. Alrededor de las 4:00 de la mañana un helicóptero de artillería disparó contra el sitio donde estaba Ovidio.

La detención de El Ratón nuevamente causó una reacción violenta por parte de los miembros de la organización delictiva. Pero para las 6:20 horas Ovidio había sido recapturado, mientras en Sinaloa eran reportados disparos y bloqueos, el hijo del Chapo era transportado vía aérea a la Ciudad de México. La captura de Ovidio Guzmán había sido concretada.

Balaceras presentadas durante el operativo para la captura de Ovidio Guzmán.

Si El Ratón ya había logrado su libertad una vez, ya en CDMX las cámaras de medios de comunicación siguieron el recorrido de un vehículo blindado donde se presumía estaba Ovidio. Pero de manera simultánea un helicóptero era el que realmente transportaba a dicho hombre al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Cayó El Mayo y las autoridades mexicanas no saben dónde está Ovidio

“Siempre se detiene a narcotraficantes”, aseguró AMLO en una de sus mañaneras al ser cuestionado sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada pues dicho hombre fue detenido en Texas junto con Joaquín Guzmán López, este último otro de los hijos del Chapo.

Una carta atribuida al Mayo Zambada señala que el arresto del hombre señalado como líder del Cártel de Sinaloa fue resultado de un secuestro. La FGR investiga a Joaquín Guzmán López como presunto responsable del delito de “traición a la patria”.

Una de las actualizaciones de la FGR indica que la presunta excarcelación de Ovidio Guzmán estaría relacionada con la detención de Ismael Zambada. Y es que la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero aceptó el pasado 29 de agosto que no conoce la ubicación de Ovidio Guzmán en EEUU.

El líder más longevo del Cártel de Sinaloa fue arrestado en un aeródromo de Nuevo México el 25 de julio (Infobae México)

Si bien hubo rumores de que El Ratón había llegado a un acuerdo con las autoridades el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, aseguró que los hijos del Chapo siguen detenidos.

Para complejizar el caso el mismo día que fue detenido El Mayo también fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, este último un hombre mencionado en la misiva del Mayo como uno de los participantes en una reunión entre autoridades y criminales. Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha esclarecido el asesinato tras atraer el caso y señalar irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía de Sinaloa.

No hubo reacciones violentas inmediatas por la captura del Mayo Zambada, pero el 9 de septiembre comenzó una ola de violencia en Sinaloa que duró varios días y que incluso derivó en la cancelación de los festejos patrios.

Ahora tanto Ovidio Guzmán como Ismael Zambada enfrentan la justicia en Estados Unidos y mientras han sido registradas capturas de criminales como lo son El Huevo (del Cártel del Noreste) o El Nini (ligado al Cártel de Sinaloa), las organizaciones delictivas continúan operando.