“Hay que parar a ese loco”: ésta es la cantidad de dinero que Fox invirtió para la campaña en contra de AMLO

Vicente Fox habría empleado dinero del erario para la campaña de desprestigio contra AMLO | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

A partir de este 1 de octubre de 2024 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se alejara de toda la vida pública incluyendo la política, esto se debe a que su sexenio como presidente llegó a su fin cediéndole la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo. Si bien el mandatario federal de origen tabasqueño para muchos es recordado como uno de los mejores que ha tenido México, al tiempo que para otros se trata del sexenio más largo, la realidad es que su lucha por llegar al poder ejecutivo duró 18 años empezando en 2006 cuando se enfrentó a Roberto Madrazo y Felipe Calderón en la boleta electoral este último siendo apoyado por Vicente Fox incluso con dinero del erario público.

El entonces presidente de México y militante del Partido Acción Nacional (PAN) se ha mencionado, puso en marcha una campaña en contra del entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Calificándolo como un peligro para México, el panista difundió una estrategia de desprestigio en contra de quien se desempeñó como jefe de gobierno del Distrito Federal.

Con base al libro titulado La victoria que no fue: López Obrador, entre la guerra sucia y la soberbia escrito por los periodistas Oscar Camacho y Alejandro Almazán, corría el mes de noviembre del 2005 cuando él entonces titular del poder ejecutivo recibió en la residencia oficial de Los Pinos a Jorge Emilio González Torres, fundador y entonces dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a quien en el entonces presidente le dijo:

“Quiero que apoyes a Felipe Calderón”.

El expresidente empezó la campaña de desprestigio desde 2005 | Crédito: X @LOVREGA

De acuerdo con el texto antes mencionado, el ahora expresidente de México le había advertido al fundador del PVEM y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se enfocaría en que el tabasqueño no llegará nunca a ocupar la presidencia de México.

“Voy a hacer todo lo posible para que ni Madrazo y López Obrador lleguen a la presidencia”, dijo Fox.

Martha Sahagún, quien entonces se desempeñaba como primera dama de México, habría gritado con enojo durante una cena de fin de año en la casa del diputado Francisco Arroyo Vieyra, ubicada en el estado de Guanajuato, la frase: “hay que parar a ese loco”, en referencia a López Obrador, palabras que habrían comenzado con la campaña de desprestigio en contra del ahora presidente saliente.

Esta es la cantidad que Vicente Fox usó en contra de AMLO

Con el objetivo de frenar la campaña del originario de Macuspana, al tiempo de impulsar la encabezada por Felipe Calderón, el expresidente y militante del PAN, Vicente Fox, empleo desde el mes de enero a mayo del 2006 la cantidad de mil 709 millones de pesos procedentes del erario público, una cantidad que se utilizó para reforzar en medios de comunicación los spots del panista donde fue evidente un discurso en contra del candidato del partido del sol saliente.

Por órdenes de Vicente Fox, la campaña encabezada por Calderón debía ser de un día contra el tabasqueño y otro no; no obstante, durante el periodo antes mencionado, dicho discurso se tornó en todo tiempo en contra de López Obrador.

Felipe Calderón reforzó el discurso de que AMLO era un peligro para México | Crédito: IG, felipecalderonhinojosa

Tanto el equipo del entonces presidente de México como del candidato presidencial, solían tener reuniones frecuentes en la residencia oficial de Los Pinos en donde el texto afirma, se dio seguimiento puntual y meticuloso al curso de la contienda, en donde además se analizaban las encuestas que iban marcando la punta de la campaña, donde el objetivo principal era satanizar al tabasqueño.

“Me he asegurado que dentro del gobierno se cierre totalmente toda posibilidad de utilizar fondos públicos para campaña; pero además está la advertencia muy clara para todos los funcionarios públicos que tengan cuidado con cualquier situación de desvío de recursos, cualquier apoyo partidista con recursos del Gobierno será severamente castigado. Mi comportamiento será claro, de no injerencia”, fue parte del discurso que Vicente Fox ofreció el 30 de noviembre de 2005 durante una entrevista en la cual su postura remarcaba que dinero del pueblo no sería usado con este fin, aunque la realidad habría sido otra.

En total se destinaron casi medio millón de spots publicitarios para desacreditar la imagen de López Obrador, a la par que el candidato del PAN utilizó los recursos públicos y la exposición en radio y televisión para promover los programas sociales conocidos como Oportunidades, Seguro Popular, Becas, Vivienda, Economía y Trabajo a pesar de tratarse de tiempos electorales.

Felipe Calderón terminó por ganar la presidencia, llevando a que simpatizantes de AMLO montaran un plantón en el Zócalo | Crédito: Cuartoscuro

Cabe destacar que la oficina de Los Pinos se opuso a entregar, durante el sexenio de Felipe Calderón, los documentos necesarios para corroborar si tal cantidad perteneciente al erario público se destinó con este fin; sin embargo, esta fue dada a conocer posteriormente tras un estudio hecho por la empresa Verificación y Monitoreo, recursos que además se enfatiza, no fueron contabilizados como parte de la campaña de Felipe Calderón.

“El presidente Fox desembolso por sí solo, 627 millones de pesos más de lo que erogaron Andrés Manuel, Calderón, Madrazo, Patricia Mercado y Roberto Campa en conjunto. en propaganda de radio y televisión”, resalta el texto consultado por este medio de comunicación.