Educación digital para el futuro: ¿Están las empresas latinoamericanas preparadas?

education, colegio, escuela, secundaria, primaria, desarrollo del cerebro, psicopedagogía, maneras de adquirir información, adaptación y evolución, reforma educacional, clase, estudiantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente no hay duda de que la digitalización nos da la oportunidad de redescubrirnos y crear nuevos talentos, mismos que nos ayudan a construir un futuro mejor en distintos aspectos: personales, profesionales, culturales y, por supuesto, organizacionales.

En este contexto, la educación digital se ha convertido en un elemento esencial para el crecimiento y la competitividad de las empresas, especialmente en América Latina, donde la adopción de tecnologías digitales puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. La gran pregunta es: ¿están las empresas latinoamericanas realmente preparadas para enfrentar el futuro digital?

Para muchas empresas de la región, la respuesta se encuentra en la formación continua de sus empleados y en la integración de habilidades digitales en todos los niveles de la organización. Un ejemplo de éxito en este sentido es el gigante del comercio electrónico Mercado Libre. Con sede en Argentina, Mercado

Libre ha implementado un robusto programa de educación digital para su equipo, lo que ha permitido a la empresa mantenerse a la vanguardia de la innovación y responder eficazmente a los cambios en el comportamiento del consumidor y en las tendencias del mercado. La formación digital de su personal ha sido clave para que Mercado Libre expanda sus servicios y se consolide como líder en comercio electrónico en América Latina.

Alexandra Solano es directora del Centro de Evolución Digital y del Hub de Transformación Digital de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Foto: (Cortesía)

La importancia de la educación digital también se refleja en sectores tradicionales que están en proceso de transformación. Por ejemplo, la empresa mexicana Bimbo, recientemente ranqueada en el lugar 127 dentro del ranking World´s Best Companies 2024 de la revista Time, ha reconocido la necesidad de digitalizar sus operaciones y procesos para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.

Bimbo ha invertido en la formación digital de su equipo, desde los niveles operativos hasta la alta dirección, para asegurar una transición fluida hacia un modelo de negocio más digital.

Sin embargo, no todas las empresas en América Latina han avanzado al mismo ritmo en la educación digital. Muchas pymes enfrentan desafíos significativos para capacitar a su personal en habilidades digitales debido a la falta de recursos y conocimiento. Las mismas universidades se enfrentan al desafío constante de mantener su oferta educativa actualizada y generar profesionistas que respondan al entorno empresarial y tecnológico actual. En este sentido, la colaboración entre el sector privado y las instituciones educativas también es crucial para impulsar la educación digital en América Latina.

Ejemplos de algunas iniciativas destacadas en el ámbito de la inteligencia artificial generativa son Gemini for education y Copilot for Pilots. El primero para docentes de todas las disciplinas que desean incorporar esta tecnología en sus tareas diarias; y el segundo, un programa codiseñado entre Microsoft y EGADE Business School para enseñar a los líderes empresariales cómo maximizar su productividad personal y empresarial. Ambos ya se implementan en instituciones como el Tec de Monterrey.

La educación digital no solo se limita a la formación técnica. Las habilidades blandas, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptabilidad, son igualmente importantes en el entorno digital. Las empresas que han logrado adaptarse con éxito al mundo digital son aquellas que han fomentado una cultura de innovación y aprendizaje continuo.

A pesar de los avances, aún existen desafíos que las empresas deben enfrentar para estar verdaderamente preparadas para el futuro digital. Uno de los principales retos es superar la resistencia al cambio. La transformación digital implica un cambio cultural dentro de las organizaciones, donde la educación digital juega un papel vital. Las empresas deben fomentar una mentalidad abierta al aprendizaje y al cambio, capacitando a su personal no solo en herramientas y tecnologías, sino también en cómo adaptarse a un entorno en constante evolución.

Estudiante hispano presenta gráficos interactivos en una pantalla, fomentando la colaboración en clase. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conclusión, la educación digital es un componente esencial para que las empresas latinoamericanas puedan competir en un mercado global cada vez más digitalizado. La inversión en formación digital puede generar resultados tangibles, desde la mejora de la eficiencia operativa hasta la creación de nuevos modelos de negocio. Sin embargo, para que esta transformación sea exitosa, las empresas deben adoptar un enfoque integral que abarque no solo la adquisición de habilidades técnicas y blandas, sino también el desarrollo de una cultura organizacional que valore la innovación y el aprendizaje continuo. En última instancia, estar preparado para el futuro digital no es solo una cuestión de tecnología, sino de personas con la capacidad de aprender y adaptarse constantemente.