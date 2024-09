¿A qué se dedicará Andrés Manuel López Obrador después del fin de su sexenio como presidente?

El presidente anunció los planes contemplados tras su salida por la presidencia de México. Crédito: Cuartoscuro

La transición del Poder Ejecutivo es una realidad para el próximo 1 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejará el cargo por la dirigencia de México y traspasará a la gobernante electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobierno de López Obrador, el cual comprendió del periodo 2018-2024, se enmarcó como uno de los más aclamados, pero también como una de las figuras públicas más odiada. Sin embargo, le precede una gran trayectoria política antes de llegar al cargo, es por ello que, entre los ciudadanos surge la interrogante respecto a sus tareas posteriores al fin de la presidencia de México.

¿AMLO desaparecerá de la vida pública?

El mandatario del país ha reiterado en múltiples ocasiones que no desea enfocarse en el ámbito político nuevamente, pues conforme a sus declaraciones en diversas conferencias de prensa, AMLO pretende no relacionarse más con la autoridad y no figurar en ningún aspecto u obra monumental.

“Todo lo que he sido como servidor público, el legado corresponde al pueblo de México”, refrendó.

De igual manera, López Obrador externó ante medios que, no desea ser molestado o solicitado por el pueblo de México, pues en sus objetivos pretende apoyar a las causas desde otra perspectiva y desde el anonimato.

El presidente López Obrador encabeza la conferencia de prensa desde Palacio Nacional (Jovani Pérez)

A finales del 2023, durante una sesión de La Mañanera, el mandatario expresó que en sus planes de retiro está contemplado residir a las afueras de la Ciudad de México, por lo que se trasladará a la propiedad que heredó de sus padres hace 22 años, la cual denominó como “La Chingada”, quinta que utiliza como casa de descanso y se ubica en la entrada de Palenque, Chiapas.

¿Por qué se va a “La Chingada”?

Acorde con declaraciones de López Obrador, esta propiedad lo catalogó como aquel lugar donde se fortalece “espiritualmente”, puesto que es un espacio en donde el mandatario puede conectar con la naturaleza y aclarar sus decisiones en calma.

“Cuando puedo me vengo acá. Este es el lugar donde más me fortalezco espiritualmente”, ha declarado. “Por prescripción médica, en la tarde le doy dos, tres vueltas. Hablo con los árboles. En el buen sentido”, mencionó.

El peculiar nombre del establecimiento se le otorgó en homenaje a un dirigente zapatista de la Revolución Mexicana, Genovevo de la O, quien al terminar el conflicto armado, se retiró a su rancho y le puso ese nombre, el cual es utilizado en doble sentido por el dirigente, quien aseguró que la propiedad se encuentra escriturada bajo ese término.

López Obrador declaró que sus papás obtuvieron el terreno de su quinta 'La Chingada', el cual le fue heredado años después. Crédito: Cuartoscuro / Archivo Infobae

AMLO se jubila como presidente de México

En sus futuros planes por la conclusión de su sexenio, el tabasqueño ha dejado en claro que tiene pensado ocuparse en escribir respecto a los “valores del pueblo de México”, puesto que consideró relevante realizar una investigación enfocada a las raíces indígenas que merecen ser reivindicadas. “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, aludió durante una conferencia de prensa.

“Una vez que entregue la banda presidencial ya me jubilo y no voy a atender a nadie”, así lo especificó ante medios, por lo que en repetidas ocasiones ha asegurado que deja el cargo de manera tranquila, pues confía en el correcto labor que ejercerá Claudia Sheinbaum, rumbo a convertirse en la “mejor presidenta del país”.