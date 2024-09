¿Televisa no quiere que Karime Pindter gane La Casa de los Famosos México? Fans hacen un llamado al voto y evitar fraude

¿Televisa no quiere que Karime Pindter gane La Casa de los Famosos México? (Fotos: Televisa)

Televisa habría tomado medidas para evitar que Karime Pindter se convierta en la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, según fans del reality show y la ex Acapulco Shore.

Seguidores del reality show más importante del país aseguran en redes sociales que la producción del programa ha implementado estrategias para favorecer a otros finalistas, como Mario Bezares y Gala Montes, en un intento por desplazar a la nombrada, quien se ha convertido en una de las favoritas del público.

Karime Pindter, conocida por su participación en el reality show de MTV Acapulco Shore, decidió unirse a La Casa de los Famosos México tras recibir una oferta de Televisa. Sin embargo y a pesar de su popularidad, es la finalista con el sueldo más bajo, ganando apenas 100 mil pesos semanales, en comparación con otros concursantes como rl condcutor originario de Monterrey, Nuevo León, y Arath de la Torre, quienes ganan más de 500 mil pesos a la semana.

La teoría de los fans sobre por qué Televisa no querría que Karime Pindter gane La Casa de los Famosos México

De cuerdo a las teorías de los fans en redes sociales, la producción de La Casa de los Famosos México 2024 inicialmente buscó a Karime para darle relevancia a Potro Cabello, su presunta ex pareja sentimental y que también fue su compañero en Acapulco Shore. No obstante, no esperaban que la nombrada Matrioshka se convirtiera en una de las favoritas del público, lo que ha generado incomodidad dentro de la producción, ya que no deseaban que una figura asociada a otro canal llegara tan lejos en el programa.

Por ello, fanbs del reality show que gabói Wendy Guevara un año atrás aseguran que en una reunión reciente entre Endemol y Televisa, se tomaron decisiones de último minuto para impulsar a Mario Bezares y Gala Montes.

Se negoció la entrada de Paul Stanley a la casa para limpiar la imagen de Mario Bezares y aumentar su apoyo en las votaciones. Stanley habría exigido que Rene Franco no estuviera presente como panelista en la gala, lo cual se cumplió, ya que se vio a Franco salir del foro minutos antes de comenzar el programa. Además, la producción aprovechó el escándalo mediático de Gala Montes con su madre, presentándole un emotivo video que le ganó empatía con la audiencia.

Sergio Mayer, participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, expuso en sus redes sociales la estrategia de Televisa para favorecer a Mario Bezares. Mayer comentó:

“Con el ingreso de Paul a La Casa de los Famosos es evidente que quieren perfilar para la final a Mayito. Estas cosas que hace la producción, además de subir el rating, favorecen solo a uno. Lo hicieron con nosotros también. Veamos qué opina el público.”

Con la final del programa a solo un par de horas, queda la incógnita de si Televisa logrará su objetivo de evitar que Karime Pindter gane esta temporada de La Casa de los Famosos México 2024.

Así puedes votar por Karime Pindter para que gane La Casa de los Famosos México 2024

1. Entra a la Página Oficial del Reality Show

Para emitir tu voto, debes ingresar a la página oficial de “La Casa de los Famosos México”. Una vez dentro, encontrarás la sección destinada para la votación, donde podrás seleccionar al participante que deseas apoya

2. Escanea el Código QR

Otra opción para votar es escanear el código QR que aparece en la transmisión del programa. Este código se mostrará tanto en la televisión como en la plataforma Vix+. Al escanearlo con tu dispositivo móvil, serás redirigido automáticamente a la página de votación.

3. Votación en ViX+

Si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming ViX+, tienes un gran beneficio. No solo podrás votar una vez, sino que tendrás derecho a emitir hasta 10 votos diarios. Este es un gran plus para los suscriptores, ya que aumenta significativamente el impacto de su apoyo hacia sus famosos favoritos.