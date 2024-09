“Aun así”, el K-drama con Song Kang que te hará llorar el fin de semana

La historia de Nevertheless (Aún Así) se publicó por primera vez en 2018 a través de Naver, el principal portal de internet en Corea del Sur. Crédito: JTBC, Netflix

Nevertheless (Aun así) se estrenó en México en octubre de 2021, está protagonizada por Song Kang y Han So He, quienes interpretan a una pareja de jóvenes universitarios que tendrán que luchar por su amor, superar el pasado y a dejar de ocultarse cosas.

Esta historia trata sobre relaciones amorosas tóxicas que pueden repetirse o superarse. El reto de esta pareja es creer en el amor que se tienen el uno al otro y aún así poder estar juntos.

La serie surcoreana es protagonizada por Lee So-hee, conocida artísticamente como Han So-hee, modelo y actriz que debutó por su participación en la serie Reunited Worlds (Into the World Again 2017), donde dio vida a Lee Seo-won, una periodista de moda. También ha participado en otros proyectos como 100 Days My Prince (Mi príncipe por cien días 2018) y The World of the Married (Couple’s World; World of Married Couples 2020).

Por otro lado, Song Hang es modelo y actor que se popularizó por su primer protagónico en la serie Love Alarm (Alarma de Amor 2019) de Netflix , después participó en la serie de terror Dulce Hogar (2020) en donde interpretó a un chico poseído por un demonio. Actualmente el actor se encuentra en servicio militar y saldrá hasta 2025.

Aun así está dirigida por Kim Ga Ram de Flower Crew: Joseon Marriage Agency (Equipo Floral: Agencia Matrimonial Joseon 2019) y está escrita originalmente por Jung Seo. La serie fue transmitida del 19 de junio al 21 de agosto de 2021 a través del canal jTBC.

Originalmente esta historia fue publicada a través de un webtoon, un formato popular de lectura en internet de Corea del Sur. Nevertheless o también llamada “I know Bit” es la primera adaptación de la historia publicada en 2018 a través de Narve.

El final de la serie es muy diferente al final del webtoon "Nevertheless". (JTBC, Netflix)

De qué trata “Aun así”

Este drama se encuentra en la plataforma de streaming, Netflix. Cuenta con 10 episodios que tienen 70 minutos de duración por cada episodio.

Park Jae-eon, interpretado por (Song Kang) es un estudiante universitario de las artes, que aparenta ser alegre; sin embargo siempre se muestra indiferente ante las chicas que conoce. Un día conoce a Yoo Na Bi (Han So hee), una chica de su misma escuela que es muy desconfiada en el amor porque su expareja le fue infiel.

Los dos se conocen de forma sorprendente, inician a salir y a involucrarse con sus círculos sociales; poco a poco irán enfrentados a las dificultades que se interponen para tener una relación sana.

Aunque Park Jae-eon se caracteriza por ser un joven despreocupado y mujeriego, que le tiene miedo a desarrollar sentimientos por los demás, poco a poco se dará cuenta que está completamente enamorado de Na Bi.

Cada uno rompe con su oscuro pasado y perdonan todo lo que ocurre durante su relación. En la serie, la toxicidad de cada personaje queda atrás y deciden empezar desde cero un nuevo romance. Por otro lado, en el webtoon Na Bi no perdona a Jae-eon y decide quedarse con Yang Do Hyuk (Chae Jong Hyeop), su mejor amigo de la infancia.

Na Bi se vuelve una chica desconfiada desde que su expareja la engaña con una chica de otra universidad. Pero su perspectiva del amor cambia después de conocer a Jae-eon. (JTBC, Netflix)

Dónde puedo ver el K-drama desde México

La plataforma de streaming estadounidense, Netflix tiene una gran variedad de series surcoreanas dentro de su catálogo dedicado a los K-dramas. Uno de los más populares es “Nevertheless”, que cuenta con una temporada de 10 episodios y que está actualmente disponible dentro del servicio de películas.

El webtoon de “Nevertheless” puedes encontrarlo en el sitio web de la plataforma de webtoons.