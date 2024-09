Adrián Lebarón responde a AMLO sobre masacre en Bavispe, Sonora: “Sí hay evidencias de narcoterrorismo”

Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que todos los involucrados en la masacre de nueve personas, entre ellas mujeres y niños, de Bavispe, Sonora, fueron detenidos, tuvo ya una reacción de Adrián Lebarón.

Durante su conferencia matutina de este 27 de septiembre en Palacio Nacional, el mandatario mexicano fijó su postura del por qué México no declara a las organizaciones criminales como terroristas.

Lo anterior luego de que recordara las declaraciones del senador panista Marko Cortés Mendoza, quien en el debate de la reforma a la Guardia Nacional en el Senado de la República, preguntó al legislador morenista Adán Augusto López: “si estarían dispuestos a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país, como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al ‘Mayo’ Zambada”.

Ante ello, el presidente López Obrador dijo que de tipificarse estos actos como terrorismo cualquier agencia de Estados Unidos, Rusia y China, o alguna otra, podrían tener injerencia en el país y sería violatorio a la soberanía.

Este 27 de septiembre fue la última conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Le salió este asunto a él o de parte de quién?, porque esto es lo que han venido proponiendo en el congreso de Estados Unidos, esto me lo planteó el presidente Trump, y le dije que no y expliqué que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros. Porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo pueden entrar, no sólo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses”, respondió.

“Esto es una violación flagrante a nuestra soberanía, eso nunca se debe de permitir. Y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro, y antes de irme quería fijar mi postura”.

En el caso de la masacre de Bavispe, el mandatario apuntó que en su momento habló por teléfono el presidente Donald Trump, quien le dijo “que me mandaba un equipo especial que había actuado en Medio Oriente para detener a terroristas y que él podía enviar a esa brigada”.

“Le dije que no, que nosotros íbamos a resolver el asunto y que íbamos a detener, como ya lo hicimos, a todos los que habían participado en ese lamentable caso de la pérdida de vida de mujeres, niños, en Bavispe, allá en Sonora”.

Por ello, el activista Adrián Lebarón que perdió a su hija Rhonita y a sus cuatro nietas en esos hechos, afirmó que los dichos del presidente López Obrador no son verdad.

Fotografía del 11 de enero de 2020 donde se observa a Adrián (i) y Alex LeBaron (d) en la zona del atentando a su familia, en el municipio de Bavispe, en el estado de Sonora (México). EFE/Daniel Sánchez

“No es verdad que ya se haya resuelto. No es verdad que no necesitaba ayuda, tan es así que padecimos el sexenio más violento de la historia”, escribió Adrián Lebarón en su cuenta X.

El activista señaló que en México sí existe el terrorismo, “y es provocado por los grupos criminales”.

“Sí hay evidencias de narcoterrorismo; si se le pide que lo acepte es para que enfrente el problema tal cual es, sin miedos, viéndolo a los ojos, sin darle paso a la dictadura del miedo, que es lo que hoy padecemos”.

Señaló que en la investigación de los nueve asesinatos del 4 de noviembre de 2019, “aún hay órdenes de aprehensión y una investigación en curso, lo que evidencia es incapacidad, desinformación y en el peor de los casos, complicidad”.

“No use falsos discursos de soberanía, el pueblo hoy está siendo sometido por el miedo y las actividades criminales, la libertad no está amenazada por gobiernos extranjeros, el enemigo lo tiene en casa, y quizá se confunda entre tantos abrazos”, enfatizó.