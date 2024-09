Mujer española se viraliza al vivir por primera vez un sismo en CDMX: “Ha sido horrible, se movió todo de un golpe”

Mara es abrazada por su hijo, el youtuber Chris para calmarla. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

El pasado jueves 26 de septiembre, la Ciudad de México se vio sacudida por dos microsismos que sorprendieron a sus habitantes, incluyendo a Chris Cygnus, un conocido youtuber español que radica en la capital mexicana. Chris, junto a su esposa Carmen, su madre, Mara y sus sobrinos Ethan y Nerea vivieron momentos de angustia que fueron documentados a través de su canal.

“Me levanté de la cama temblando, fue cómo si toda la casa se fuera todo abajo, fue rápido. Me costó tranquilizarme”, relató Mara, madre de Chris, quien visitó la Ciudad de México durante las fiestas patrias. Esta experiencia fue especialmente impactante para ella, ya que era su primera vez en la capital y su primer sismo.

La familia de españoles trataron de tranquilizarse tras la aparición del microsismo. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 12:39 horas, momento en el que Mara y los sobrinos de Chris y Carmen, quienes nunca habían experimentado un sismo, mostraron signos de preocupación. Nerea, sobrina de los youtubers, expresó su inquietud: “Yo estaba profundamente dormida, que no me he enterado de nada, se siente horrible”.

Nerea y Mara vivieron su primer sismo. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

La tensión no terminó con el primer sismo. Más tarde, a las 10:26, otro sismo sorprendió nuevamente a la familia española. Mara, ya visiblemente afectada por la situación, no pudo contener sus emociones y se puso a llorar. “Estaba viendo la cafetera, fue todo de repente, fue un ruido fuerte hacía arriba”, comentó entre lágrimas, evidenciando la ansiedad que provocan estos fenómenos naturales.

Chris explica a su madre Mara, que junto a Carmen ya están acostumbrados a los microsismos. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

Chris, intentando calmar a su madre, le decía: “No pasa nada, mamá”, mientras ella, entre sollozos, respondía: “Joder, tío, estoy temblando, lo juro. Se siente horrible”. Estos testimonios reflejan no solo el miedo que provocan los sismos, sino también la fragilidad emocional que pueden generar, especialmente en quienes los experimentan por primera vez.

Mara se veía muy afectada por los microsismos. (YouTube / Cygnus y Romantic Vlogs)

La situación de Chris y su familia es un recordatorio del impacto que los fenómenos naturales pueden tener en la vida cotidiana, y de cómo la adaptación y el apoyo familiar son cruciales en momentos de crisis.