¿Pagaste de más en tu crédito Infonavit? Así puedes solicitar la devolución fácilmente

Si has pagado más de lo necesario en tu crédito Infonavit y deseas recuperar el dinero, debes saber cuál es el proceso para solicitarlo

Si has pagado más de lo debido en tu crédito Infonavit y no estás seguro si tienes un saldo a favor, no te preocupes. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite a los trabajadores recuperar el dinero pagado en exceso.

Descubre cómo verificar si tienes un saldo a favor, los requisitos necesarios para tramitar la devolución, y las opciones disponibles para realizar el trámite, ya sea en línea o de manera presencial. Además, te damos consejos para evitar fraudes y asegurar que tu proceso sea seguro y eficiente.

Cómo verificar si tienes pagos excedentes en tu crédito Infonavit

Accede a Mi Cuenta Infonavit : Visita el sitio web e inicia sesión con tus credenciales personales. : Visita el sitio web Mi Cuenta Infonavit e inicia sesión con tus credenciales personales.

Revisa tu saldo: Dentro de tu cuenta, selecciona la opción “Mi Crédito” y luego “Devolución de Pagos en Exceso”. Aquí podrás verificar si has realizado pagos adicionales y confirmar el saldo a favor.

Requisitos para solicitar la devolución

Firma Electrónica (e.firma) : para solicitar la devolución en línea, necesitarás tu firma electrónica. Si aún no la tienes, es recomendable obtenerla a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

CLABE Interbancaria: deberás proporcionar los 18 dígitos de la CLABE de tu cuenta bancaria, ya que es donde se realizará el depósito del monto recuperado. Asegúrate de que la cuenta esté a tu nombre para evitar problemas con la transferencia.

Verifica si tienes un saldo a favor y recupera tu dinero fácilmente. El Infonavit ofrece opciones en línea y presenciales para solicitar la devolución. (Infonavit)

Opciones para realizar el trámite

1. Trámite en línea:

Mi Cuenta Infonavit, seguir los pasos para solicitar la devolución y esperar a que el dinero se deposite en tu cuenta bancaria. Si tienes tu e.firma, el proceso es sencillo. Solo necesitas ingresar aseguir los pasos para solicitar la devolución y esperar a que el dinero se deposite en tu cuenta bancaria.

2. Trámite presencial:

Si prefieres hacer el trámite en persona, acude a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi). En la Ciudad de México (CDMX), hay siete sedes que ofrecen atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas. Recuerda agendar tu cita previamente.

Documentación necesaria : Identificación oficial (INE/IFE o pasaporte). Estado de cuenta bancario reciente. Número de Seguridad Social (NSS).

Agendar una cita: Puedes programar tu cita a través de Infonatel llamando al 800 008 3900 o directamente en el sitio web de Infonavit.

Verifica si tienes un saldo a favor y recupera tu dinero fácilmente. El Infonavit ofrece opciones en línea y presenciales para solicitar la devolución. (Infonavit)

Evita contratar gestores o intermediarios que te prometan ayudarte con el proceso a cambio de un pago adicional. Estos servicios pueden ser fraudulentos y poner en riesgo tu información personal.

No olvides verificar todos los requisitos y evitar fraudes al gestionar tu solicitud. ¡Recupera tu dinero de manera fácil y segura!