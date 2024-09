Loret de Mola asegura que pelea entre México y España es un distractor por la violencia que se vive en Culiacán

Loret asegura que la pelea de Sheinbaum con España es un distractor. Credito:cuartoscuro

Para el periodista Carlos Loret de Mola, la pelea entre México y España es un distractor por la situación que atraviesa el país. Así lo dio a conocer el pasado miércoles por la noche en su espacio noticioso en el medio Latinus.

“No me diga que no es un distractor. A cinco días de la toma de posesión, con una recesión económica en puerta, un Sinaloa incendiado por una guerra entre narcos, resulta que nos peleamos con España”, declaró Loret de Mola.

Dijo que ese recurso ya estaba muy desgastado, e incluso, ya se había reciclado. “Sheinbaum invitó a su toma de posesión al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, al dictador Vladimir Putin de Rusia, al dictador Miguel Díaz Canel de Cuba, pero no invitó al Rey de España, que es el jefe del Estado español”.

Dijo que siempre se le ha invitado al Rey de España, e incluso, hasta a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Señaló que justamente en la semana en la que AMLO le heredó el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, “nos vamos a quejar de las monarquías”.

El rey Felipe VI no fue invitado a la toma de posesión de Sheinbaum. A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Aseguró que la monarquía española ha sido “garante” de la Constitución y la democracia de España en el último medio siglo. “Maduro, Putin, el heredero de la dinastía de Fidel Castro en Cuba, no han sido garantes de ninguna democracia, es un distractor”, expone.

Señala que dicho distractor solamente alcanzará para un par de días, “algo de oxígeno para una toma de posesión que va a suceder en medio de un país convulsionado, y con la triste imagen internacional de que México se está volviendo una dictadura por el golpe al Poder Judicial”.

Dice que la presidenta electa Claudia sheinbaum Pardo no invitó al Rey de España, según ella, porque el Rey no accedió al capricho de AMLO de pedir una disculpa por la Conquista de México, ocurrida hace más de 500 años.

“Ha sucedido en distintas partes del mundo que hay este tipo de disculpas, pero no las exige un mandatario como borracho de cantina, como si fuera un reto, un desplante, no, se platican, por la vía diplomática, de manera discreta, se llevan a cabo en términos aceptables para las dos partes”, asegura.

(Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

Continúa señalando que el presidente López Obrador no ha hecho eso. “Escupió desde la mañanera, mandó una carta desde Palacio Nacional casi como tema personal, porque no pasó por la cancillería esa carta, quién sabe cómo se escribió, dónde y quiénes le metieron mano, con el único objetivo de distraer la atención de los temas centrales del país, y están reciclando la excusa”.

Recordó que el pasado miércoles, España dijo que no enviará a nadie a la toma de posesión de Sheinbaum, pues no se invitó al jefe del Estado español, el Rey Felipe VI, y en lugar de tratar de calmar las cosas, Sheinbaum respondió que no se había invitado al Rey deliberadamente en respuesta a los agravios hacia México y al presidente López Obrador.

“¿Cuáles agravios? Ah, pues que no le hicieron caso cuando pidió que España se disculpara por la Conquista, que ni le respondieron a su carta, o sea que lo dejaron en visto. El escrito de Sheinbaum tiene incluso una pifia en una referencia histórica, hágame el favor, la pena, el texto dice que la fundación de Tenochtitlán fue hace dos siglos, cuando en realidad ocurrió hace siete siglos”, concluye.