Mary Paz Banquells, hermana de Sylvia Pasquel, está molesta con Mayela Laguna y la aconseja sobre su hijo

Mary Paz Banquells le brindó un consejo a Mayela Laguna sobre la crianza del pequeño Apolo (Archivo)

El pasado 18 de septiembre, Mayela Laguna reveló que las pruebas de ADN realizadas a su hijo Apolo y a Luis Enrique Guzmán resultaron negativas, confirmando que Guzmán no es el padre biológico del menor.

Sin embargo, Laguna insinuó que el proceso legal para que Guzmán se haga responsable del niño continúa, ya que, en términos legales, el niño sigue siendo parte de la famosa dinastía Guzmán-Pinal.

En un encuentro reciente con los medios, Sylvia Pasquel expresó su indignación ante las críticas recibidas por su familia debido a las declaraciones de Laguna sobre la paternidad de su hijo.

Pasquel exigió una disculpa pública, argumentando que muchos, incluidos algunos medios de comunicación, confiaron más en las palabras de Laguna que en las de su propia familia.

La situación afecta profundamente a Silvia Pinal y otros miembros de la familia Guzmán-Pinal (Foto: Instagram)

“Yo digo que, si ahora todos los que dijeron que éramos una mierda de familia, nos van a pedir una disculpa. Ustedes fueron los que le creyeron a Mayela antes que a nosotros, que son a las personas que conocen”, dijo Pasquel al programa Sale el sol.

Este conflicto se originó cuando Luis Enrique Guzmán, hermano de Sylvia y de **Alejandra Guzmán**, negó ser el padre biológico del hijo que tuvo con Laguna, lo que llevó a una serie de pruebas de ADN para esclarecer la situación.

En agosto de 2024, se realizaron dos pruebas de ADN, y se informó que los resultados estarían disponibles en diez días hábiles. Finalmente, estos resultados fueron revelados por Laguna, confirmando que Guzmán no es el padre biológico del menor.

A pesar de los resultados de las pruebas de ADN, Luis Enrique Guzmán ha expresado su deseo de mantener una relación con el niño, pero en calidad de “tío” o “padrino”.

La actriz Sylvia Pasquel destaca que no se les dio un voto de confianza a su familia en el conflicto con Laguna (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

En medio de este escándalo, Sylvia Pasquel destacó que toda esta situación afectó profundamente a su madre, Silvia Pinal, y a otros miembros de la familia. Pasquel afirmó que nunca se les dio un voto de confianza a ellos, mientras que a Laguna se le creyó sin cuestionamientos.

Pasquel recriminó a quienes “prefirieron creerle” a Mayela “sus mentiras”, que darle un voto de confianza a la familia Guzmán Pinal. La actriz subrayó que este escándalo ha tenido un impacto emocional significativo en su madre, Silvia Pinal, quien es una figura icónica en el mundo del espectáculo mexicano.

“Nunca nos dieron un voto de confianza. Hasta yo salí raspada, hasta mi pobre madre salió raspada porque ustedes decidieron creer en la mentira mejor orquestada del mundo”, expresó la primera actriz.

La situación ha generado un debate en los medios y entre el público sobre la veracidad de las declaraciones de Laguna y la respuesta de la familia Guzmán Pinal. La exigencia de una disculpa pública por parte de Sylvia Pasquel refleja la tensión y el dolor que este conflicto ha causado en su familia.

Luis Enrique Guzmán desea mantener relación con el niño como “tío” o “padrino” a pesar de los resultados del ADN (Jovani Pérez/Infobae)

Por su parte, Mary Paz Banquells, hermana de Sylvia, también fue cuestionada por los medios en un reciente encuentro. La también actriz se refirió al reciente audio filtrado en el que se le escucha decir a Mayela que “estaría increíble” que Silvia Pinal muriera “el día en que se realizó la prueba de ADN.

“Yo lo que sé es que la señora Pinal ahorita está bien enferma. Estaría genial que se muriera el día de la prueba. Yo juré que la señora se iba a morir el día de la prueba o un día antes, siempre lo he pensado. De ahí ya me salvaría porque si no llega yo gano”, externó Mayela ante una una interlocutora anónima.

Ante esto, así fue la reacción de Mary Paz Banquells:

“Yo creo que es muy triste que alguien le desee la muerte a alguien para su beneficio, yo creo que debe reconsiderar eso. Yo sería incapaz de desearle la muerte a nadie. Es muy triste, cada quién sabe lo que hace. Lo que tú haces en la vida, todo se te regresa, eso que ni qué”, dijo ante la prensa.

Mary Paz Banquells reprobó el deseo de muerte a Silvia Pinal por parte de Mayela (Foto: Instagram / @marypazbanquells_oficial)

Al ser cuestionada sobre su opinión de Mayela Laguna y si cree que fue malagradecida con la familia Pinal que la acogió, así contestó:

“No la conozco, no tengo por qué opinar, yo creo que ella en algún momento tiene que recapacitar y lo que disfrutó, en la vida tienes que aprender que tuviste cosas buenas y malas, que te queden los mejores momentos. Tiene un hijo, que no le transmita odios ni rencores a su hijo, que su hijo crezca con amor”, deseó la hermana de Sylvia Pasquel.