Rebecca de Alba niega haber tenido una relación con Agustín Fernández: “No lo conozco”

La también presentadora negó haber tenido algún tipo de encuentro con Agustín Fernández

Una de las personalidades menos queridas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México es Agustín Fernández, pues muchos de los comentarios que hizo con sus compañeros del ‘Cuarto Tierra’ causaron una total desaprobación por parte del público.

Durante las primeras semanas de la competencia, el famoso compartió en una plática con Sian Chiong, Adrián Marcelo y Mariana Echeverría un supuesto encuentro que tuvo con Rebecca de Alba hace ocho años. Aunque no compartió detalles de lo ocurrido, se limitó a decir que esa noche había pasado de todo.

Después de que la declaración se volvió viral en redes sociales, muchos internautas esperaban la reacción de la modelo y actriz; sin embargo, con el paso de las semanas eso no sucedía. Fue hasta una reciente entrevista con Adela Micha, que Rebecca de Alba habló sobre la conversación en la que fue incluida dentro de La Casa de los Famosos.

Qué dijo Rebecca de Alba sobre su supuesto encuentro con Agustín Fernández

De acuerdo con la versión que el modelo argentino le compartió a sus compañeros, todo se trató de un encuentro casual de una noche; y aunque no quiso decir si le habían pagado, el exparticipante Adrián Marcelo supuso que había sido así porque más de una vez le preguntó si había sido transaccional y Agustín confirmó con la cabeza.

“Nunca más, ni el teléfono, ni nada, desaparecimos. Estuvo buena la noche.”, contó Fernández.

Agustín Fernández es conductor e influencer. Ha participado en varios programas de TV, aunque es recordado por su paso en "Enamorándonos". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

Semanas después de las declaraciones del participante de La Casa de los Famosos, Rebecca de Alba se sinceró sobre el supuesto encuentro que tuvieron, y aseguró que no conoce al modelo. “Ya parece que iba a andar pagando, hazme el favor. Si a nosotras nos quisieron comprar con casas y demás, y dijimos que no, tendremos la necesidad de...,” confesó en el programa de Adela.

Por otro lado, mencionó que todo se pudo haber tratado de publicidad por parte de Agustín, pues su declaración fue retomada por varios medios y se esperaba la pronta respuesta de la actriz de 59 años: “Yo creo que hay gente que con tal de...salió en revistas y cosas, en revistas de espectaculos (...) Yo no le contesto a nadie nada, que vamos a andar contestando.”

Finalmente, para cerrar con el tema del supuesto encuentro pagado, Rebecca comentó entre risas: “No, no lo conozco, y dijo que hace ocho años, no tengo buena memoria. No, pero no, o no me acuerdo.”

(TikTok)