Mexicana exhibe cómo una extranjera se burló del Simulacro Nacional 2024: “La iba a golpear”

La mexicana quiso golpear a la extranjera por no tener conciencia del tema de los sismos. (TikTok / @mimin.cuecue)

El Simulacro Nacional en México se lleva a cabo cada 19 de septiembre para preparar a la población ante situaciones de emergencia, particularmente por la profunda conexión que tienen con los devastadores terremotos de 1985 y 2017.

Este ejercicio anual busca concienciar sobre la importancia de estar listos para posibles desastres naturales. Sin embargo, la seriedad de esta actividad ha sido puesta a prueba por la actitud de algunos visitantes extranjeros.

Recientemente, un video en TikTok protagonizado por la usuaria mexicana Mimin Cuecue se volvió viral tras exhibir una situación incómoda en la que una mujer extranjera se quejaba durante el simulacro.

Aseguró que iba a golpear a la mujer extranjera. (TikTok / @mimin.cuecue)

Según Cuecue, la extranjera expresó su frustración porque necesitaba atención en un servicio mientras se realizaba el simulacro. “Estoy enojada porque una estúpida extranjera mientras estábamos en el simulacro donde yo trabajo, hay un servicio. Le dije que no se lo podía hacer porque tenía que pasar el simulacro, a lo que está me contestó: ‘¿en cuánto tiempo pasa esta gracia?’”, relató la usuaria.

Cuecue, visiblemente indignada, continuó: “Me quedé asombrada y le dije: ‘(el simulacro) es por lo que pasó en México’ a lo que ella me responde: ‘sí, ya sé, pero me sigue haciendo gracia’. Le juro que mi mamá me detuvo y jalarme porque la iba a golpear”.

El video, que ha acumulado casi 100 mil reproducciones, desató una ola de comentarios de apoyo hacia Cuecue y críticas hacia la actitud de la extranjera. “Le hubieras partido su madre a esa che extranjera, que se cree burlarse por los sismos”, dijo un internauta, mientras que otro comentó: “Solo los que hemos vivido el del 85 y 2017 sabemos que se debe tomar en serio el simulacro, NO es gracia es aprender qué hacer en caso de otro”.

La tiktoker Mimin Cuecue exhibió cómo una mujer extranjera se quejó de que en la Ciudad de México se hiciera el simulacro debido a que le urgía que la atendiera. Crédito: Tiktok / Mimin Cuecue

Este incidente pone de relieve no solo la importancia del Simulacro Nacional, sino también la necesidad de que quienes visitan México entiendan y respeten la historia reciente del país, marcada por tragedias que aún resuenan en la memoria colectiva.