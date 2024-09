Mariana Ochoa confirma su llegada al programa Hoy tras su polémica salida de Sale el Sol

La conductora renunció al matutino unas semanas después del estreno de su nueva temporada. (soymarianaochoa, Instagram)

A tres meses de su controvertida salida de Sale el Sol, la presentadora Mariana Ochoa confirmó que regresará a la televisión, ahora en el programa Hoy. La presentadora, quien es miembro activo del grupo pop OV7, se integró a la nueva temporada del matutino de Imagen Televisión en mayo pasado; sin embargo, renunció al proyecto un mes después.

Ochoa se unirá al matutino de Televisa, pero no como una presentadora invitada, sino como parte del talento de una nueva temporada del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy (LEBEH). A través de un video compartido en redes sociales, Mariana Ochoa aparece en el foro de Hoy, donde fue anunciada como la primera celebridad confirmada de la próxima edición de la competencia de baile.

El anunció elevó la expectativa de parte de la audiencia del programa vespertino, pero también recordó la controversia que rodeado la salida de Mariana Ochoa de Sale el Sol, programa al que renunció en medio de rumores de que fue presionada a dar un paso al costado.

¿Por qué salió Mariana Ochoa de ‘Sale el Sol’?

En mayo pasado, Sale el Sol estrenó nueva temporada. Ingrid Coronado, Mauricio Islas y Mark Tacher se integraron como conductores principales, mientras Paulina Mercado y Mariana Ochoa sobrevivieron a la restructuración y se mantuvieron como conductoras principales.

Sin embargo, a una semanas del estreno, Mariana Ochoa comenzó a encargarse de los enlaces fuera del estudio, actividad que generó un tenso momento en vivo con Gustavo Adolfo Infante, titular del segmento ‘Pájaros en el Alambre’ y recientemente nombrado como director de Entretenimiento de Imagen Televisión.

Antes de cumplir con su enlace, Ochoa cuestionó si Infante la tenía castigada: “Yo quisiera ir directo a pajaritos porque le tengo una pregunta a Gustavo Adolfo Infante… me han estado llegando mensajes a mis redes que ‘¿por qué no he regresado al foro?’ y casualmente desde que tú regresaste al foro yo he estado con salidas todos los días, ¿te hice algo mi Gus? ¿Me estás castigando?”

Notablemente desconcertado, Gustavo Adolfo Infante lanzó una broma para sortear el momento: “La verdad sí, el otro día te me quedaste viendo feo… claro que no, ¿yo qué? Yo te mando un beso”.

El momento se hizo viral en redes sociales, donde semanas después fue recordado por internautas, luego de que Mariana Ochoa se despidió del programa en vivo. Según la cantante, tomó la decisión para concentrarse en su carrera como cantante, no obstante, el periodista Alex Kaffie reveló que los nuevos productores del matutino la presionaron para renunciar a la emisión televisiva.

