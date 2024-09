Este es el sueldo de Sebastián Ebrard Lestrade, sobrino de Marcelo Ebrard que se convirtió en diputado federal sin figurar en las boletas el pasado 2 de junio

El joven no figuró en las actas por que ascendió como Diputado Plurinominal. Crédito: X/@MarlonMartP

Sebastián Ebrard Lestrade, sobrino del ex canciller mexicano y próximo secretario de Economía en la administración de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, rindió protesta como diputado federal por Colima, sin haber figuraro en las boletas de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio.

Ebrard Lestrade asumió el cargo luego de que se aprobara una solicitud de licencia para Vidal Llerenas Morales, exalcalde de Azcapotzalco y operador político del ex secretario de Relaciones Exteriores, que desempeñaría como diputado por representación proporcional, o sea que no fue votado, sino que fue elegido por el propio partido al que pertenecen, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en este caso.

Del joven político, cuyos datos básicos no están disponibles en el listado de diputados de esta Cámara, no se sabe la edad, ni su grado de estudios o experiencia previa al puesto que acaba de asumir. Se sabe por reportes de prensa que ha representado a su tío el diversos actos protocolarios mientras era secretario de Relaciones Exteriores, pero no se tiene cuenta detallada de su trayectoria.

Diputados afines a Morena celebraron la investidura del sobrino de Ebrard. Crédito: X/@MariaRoseteMx

Esto ganará el sobrino de Marcelo Ebrard como diputado federal

De acuerdo con el Tabulador de Sueldos esta cámara legislativa, las diputadas y los diputados, al cumplir con una función constitucional de representación, no guardan una relación de subordinación con la Cámara de la que son parte integrante y no dependiente, por tanto, perciben una dieta laboral y un aguinaldo.

Una dieta laboral en México se refiere a la remuneración económica que reciben los legisladores por su trabajo. Esta compensación incluye no solo el salario base, sino también diversas prestaciones y beneficios adicionales, como bonos, apoyos para transporte, viáticos y otros incentivos.

La dieta neta mensual aprobada para los diputados federales consiste en 75 mil 609 pesos con 27 centavos, y se encuentra vigente desde el pasado primero de febrero de este año.

Además, el aguinaldo es equivalente a 40 días de la dieta bruta, proporcional a los días en que estuvieron en funciones, además gozan de gastos funerarios de hasta un mes de la dieta neta por fallecimiento de sus beneficiarios.