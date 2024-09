¿Agustín Fernández tiene un romance con la productora de ‘La Casa de los Famosos’? Wendy Guevara destapa la verdad

(IG: @agu.fernandezr)

Agustín Fernández, modelo de origen argentino que vive en México desde hace aproximadamente 10 años, está envuelto en controversia una vez más por su participación en ‘La Casa de los Famosos México 2024′. Y es que su suerte en varias competencias dentro del reality show han desatado rumores de romance con la productora del mismo, Rosa María Noguerón.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Wendy Guevara ya saltó en su defensa en un reciente encuentro con medios de comunicación. No solo desmintió los rumores de romance entre sus amigos, también habló sobre la amistad que tiene con la Rosa María Noguerón desde antes de que confiara en ella para participar en la primera temporada del reality.

“Jamás en la vida. Mira, yo le hablo muy bien a Rosa María y me encanta (...) ni en cuenta, deberían de ver cómo le quiere tronar la cabeza de tanto trabajo que tiene pa’ que ahora la anden poniendo con uno y con otro. El año pasado decían que con Jorgito (Losa) y ahora con Agustín, ay no.”

(IG: @maria-nogueron)

La influencer considera a la productora como una buena amiga aunque no suelen convivir con frecuencia por sus respectivas cargas de trabajo.

“Yo la invité a la fiesta (mexicana que celebró en su casa en septiembre de este 2024) porque a veces nos mensajeamos por WhatsApp y todo. Desde la casa se hizo muy buena amiga mía y desde antes. Ella me invitaba a programas, una vez me invitó a ‘Guerreros’, entonces siempre he hablado con ella y me cae muy bien”, dijo.

¿Quién es Agustín Fernández y cuál es su relación con Wendy Guevara?

Se trata de un modelo argentino que conquistó a un sector del público mexicano desde que participó en realities de Televisa, tales como ‘Guerreros’ o ‘Reto 4 Elementos’. También formó parte de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, una competencia dentro del programa ‘Hoy’.

Tequila y pozole; Wendy Guevara y Nicola Porcella hacen fiesta mexicana con la productora de LCDLFM 2 (Fotos: RS)

Apareció por primera vez en ‘La Casa de los Famosos México’ cuando acudió a las galas especiales de la primera temporada para apoyar a su amigo Nicola Porcella, quien quedó en segundo lugar.

De hecho, gracias a Porcella conoció a Wendy Guevara, la gran ganadora de la primera temporada. Actualmente, los tres comparten casa en la Ciudad de México.