Simulacro Nacional 2024: así es como se podrán reportar altavoces de CDMX que no suenen

Los sistemas de altavoces se activarán por este motivo. Crédito: Cuartoscuro

Cada año cuando el calendario llega el 19 de septiembre, las autoridades federales y locales llevan a cabo actividades con el objetivo de conmemorar los terremotos sucedidos en 1985 y 2017, además de también fomentar acciones que mantengan a la población alerta en caso de presentarse un fenómeno natural de las mismas magnitudes; ejemplo de ello es el simulacro nacional que sucederá este día en punto de las 11 horas y donde hipotéticamente, se manejará un sismo de 7.5 grados con epicentro en Acapulco. ¿Qué pasará en la Ciudad de México?

Debido a que los sismos ocurridos en Oaxaca y Guerrero son los que más se perciben en la capital mexicana, la Coordinadora Nacional de Protección Civil anunció que con este sismo hipotético, lo que sucederá en la urbe es que se activarán en todos los sistemas de altavoces permitiendo que la población escuche el sonido de la alerta sísmica y con ello, se proceda a evacuar los inmuebles para colocarse en la zonas designadas como seguras.

Pese a que éstas acciones se realizan, no sólo para que la población conozca que se debe hacer en caso de qué se presente una catástrofe, sino que también le permite a las autoridades capitalinas detectar cuáles son los sistemas de altavoces que no suenen adecuadamente o bien, no emitan ningún sonido, se ha pedido de manera encarecida a la población, reportarlo a la propiedad lo cual se hace siguiendo estos pasos.

¿Cómo reportar la alerta sísmica?

La alerta sísmica que se emite a través de los altavoces colocados en un total de 13 mil postes de la urbe, es manejada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la cual forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En caso de que alguna de estas bocinas presente un volumen bajo, el mensaje no sea claro, o incluso éste ni siquiera suene, la dependencia capitalina pidió reportarlo a través de estas formas:

Marcar al *0311 o al 911

Escribir un mensaje en X —antes Twitter—, a las cuentas @C5_CDMX y @locatel_mx

En ambos casos, se pedirá indicar cuál es la ubicación exacta del poste donde se encuentra el sistema de altavoz que presentó fallos durante el simulacro nacional. Bajo esa tónica, se recomienda conocer a la perfección cuál es la calle, colonia, alcaldía y esquina más cercana para que con ello los técnicos acudan al punto exacto para reparar la falla.

La Alerta Sísmica es un sistema de alerta temprana diseñado para advertir a la población de la Ciudad de México sobre un sismo inminente y ésta fue implementada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el cual determinó que se activará cuando los sensores ubicados en la costa del Pacífico detecten un movimiento telúrico significativo. Actualmente, se informará también mediante un mensaje de texto con el fin de llegar a más población posible.

Al suceder lo anterior, el sistema analizará la información en tiempo real. Si se determina que el sismo es potencialmente peligroso, se entonces cuando se activará la alarma.

Es importante señalar que de inicio, se mencionó que se cuenta con 50 segundos antes de la percepción del sismo para evacuar un inmueble; sin embargo, dependerá de la distancia al epicentro que los habitantes puedan tener tiempo para tomar medidas preventivas.

Por la importancia de este sistema de alejamiento, es que las autoridades capitalinas han remarcado que se pueden imponer multas económicas significativas a quienes activen la alerta de manera indebida, por lo que dependiendo de la gravedad del caso y los daños causados, los responsables pueden incluso enfrentar penas de cárcel.

Asimismo, las personas o entidades que activen la alerta sin justificación pueden también ser responsables de daños y perjuicios ocasionados por la falsa alarma.