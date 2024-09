Así reaccionó la Corte de EEUU cuando AMLO fue mencionado en el juicio de García Luna

Ilustración de Genaro García Luna durante su juicio en Brooklyn. (REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo)

A tres semanas de que se efectúe la lectura de sentencia en su contra por nexos con el crimen organizado, Genaro García Luna hizo pública una carta en la que mencionó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el texto escrito a mano desde el Centro Correccional Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública mencionó que en su juicio se utilizó “información falsa” y “dichos contradictorios” para inculparlo.

Asimismo, aseguró que el actual mandatario mexicano había sido mencionado en las audiencias por narcotraficantes que colaboran con fiscales estadounidenses.

“Los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico”, puede leerse en el texto.

Sin embargo, las declaraciones de García Luna no concuerdan con la transcripción de la sesión en la que AMLO fue mencionado en la Corte de Brooklyn.

El juez Brian Cogan fue el encargado de dirigir las audiencias de García Luna. (REUTERS/Jane Rosenberg)

En la audiencia del 14 de febrero de 2024, el abogado César de Castro (defensor de García Luna) le preguntó a Jesús Reynaldo Zambada García, alias ‘El Rey’, si recordaba haber hablado acerca de un pago de siete millones de dólares (mdd) a López Obrador. En respuesta, Zambada dijo “No”.

De Castro: ¿Recuerda haber dicho que le pagó a él [AMLO] 7 millones de dólares a través de Gabriel Regino, cuando el señor López Obrador se postulaba para presidente contra el presidente [Vicente] Fox?

Zambada: Recuerdo haberle pagado a él [Regino] algo de dinero, que según él era para la campaña, pero no le pagué a López Obrador.

El abogado de García Luna insistió en el tema, pero la contestación del ‘Rey’ Zambada volvió a ser negativa. La Corte, encabezada por el juez Brian Cogan, decidió reformular la pregunta debido a que se consideraba poco clara. Acto seguido, se le planteó a Zambada García: “La pregunta es ¿está seguro de que no dijo eso, o no recuerda si lo dijo o no?”.

“No pude haberlo dicho porque no es cierto”, replicó el hermano del ‘Mayo’ Zambada.

Ante este escenario, la fiscal Saritha Komatireddy solicitó un diálogo privado con el juez Cogan y con De Castro. En la breve conversación, el abogado reconoció que sus cuestionamientos sobre un supuesto pago a AMLO estaban sustentados en “notas” cuya procedencia no supo explicar.

César de Castro, abogado titular de García Luna en EEUU. REUTERS/Jane Rosenberg

La Corte aseveró que “esas no son sus declaraciones [de Zambada García]” y De Castró respondió: “Lo sé. Sólo estoy preguntando si esto refresca sus recuerdos sobre haberlo dicho [lo de los sobornos]”.

“Él dijo que no declaró eso. No dijo que no recordara haberlo hecho y que necesitara que refrescaran su memoria”, reviró el juez Cogan y, momentos más tarde, ordenó que se suspendiera cualquier cuestionamiento relacionado con AMLO.

“[Zambada García] declaró que no dijo eso [que entregara sobornos a López Obrador]. Ese es el fin de la historia. Continúe con otra cosa”, le indicó a César de Castro.

Los cargos por los que García Luna fue declarado culpable fueron: tres por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína, uno por pertenecer a una empresa criminal —en este caso el Cártel de Sinaloa— y otro más por brindar falsas declaraciones.

Luego de una serie de apelaciones y hasta la solicitud (rechazada) de un nuevo juicio, Brian Cogan fijó el 9 de octubre de 2024 como la fecha para que se conozca la pena que enfrentará el exfuncionario mexicano.