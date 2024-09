AMLO se lanza contra Norma Piña y le aconseja que cambie de asesores: “La están perjudicando”

Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina de este martes, al lanzarse, de nuevo, contra jueces y magistrados, criticó a los asesores de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aprovechó para aclarar que él no votará en la elección popular del Poder Judicial, luego de que se aprobara y publicara la reforma judicial.

Desde Palacio Nacional, López Obrador criticó a la ministra Norma Piña, luego de que declarara que los jueces son autónomos. “Todo esto para ganarse la simpatía de los jueces, para tener una base de apoyo a partir de esta relación mafiosa, y a partir de ahí, liberar delincuentes, y crecieron los sabadazos”, expuso el mandatario nacional frente a los representantes de los medios de comunicación que cada mañana se dan cita en su residencia.

Dijo que “el otro día leía de que los asesores de la señora Piña son Federico Reyes Heroles, y pues Aguilar, que se reúnen los jueves. Yo no estoy para darle consejos a nadie, pero que se busque otros, la están perjudicando”, aseguró AMLO.

Además, López Obrador adelantó que no votaría por la elección de jueces, magistrados y ministros, tras la publicación de la reforma judicial, en el Diario Oficial de la Federación.

Fotografía cedida este domingo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ministra presidenta Norma Piña durante una reunión de trabajo en Ciudad de México (México). EFE/Suprema Corte de Justicia de la Nación/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILSUTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se le preguntó si él votaría, a lo que el mandatario respondió que no.

“No, yo ya no. Es que ya me retiro, yo ya, completamente, yo me jubilo, ya ni me voy a enterar, pero sé que eso es muy bueno, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”, respondió, tras asegurar que el pueblo tiene “un instinto certero” y “es sabio”.

“Si cualquier ciudadano sabe de un hecho de corrupción, tiene la obligación de denunciarlo, pero si es una autoridad la que sabe de corrupción, tiene la obligación, tiene el deber, de enfrentarla, de combatirla, ese es mi caso, dejar ese Poder Judicial echado a perder al servicio de minorías, que no imparten justicia en favor del pueblo, sería una omisión gravísima de mi parte, y estoy seguro que va a funcionar muy bien, porque le tengo mucha confianza al pueblo, el pueblo sabe lo que conviene y lo que no conviene”, aseguró.