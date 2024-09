Galilea Montijo se equivoca EN VIVO en La Casa de los Famosos tras hablar del Día de la Independencia en México

Galilea Montijo se equivoca EN VIVO en La Casa de los Famosos México tras hablar del Día de la Independencia en México (Fotos: ViX)

Galilea Montijo no sólo ha impactado en todas las galas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México por sus impactantes looks sino también por sus interacciones que no siempre resultan salir como se esperaría pero que sin duda alguna siempre la hacen tendencia en redes sociales.

Durante la octava Gala de Eliminación que se llevó a cabo el pasado domingo 15 de septiembre, la también presentadora del matutino estelar de Televisa, Programa Hoy, interactuó con los habitantes que aún permanecen en el juego por los 4 millones de pesos que se llevará el primer lugar.

Sin embargo, la famosa al querer recordar las fiestas patrias que se celebraban en el país por el 214 Aniversario del Grito de Independencia, tuvo algunos problemas y enredó sus palabras:

“Habitantes, cómo están, buenas noches. Feliz día de nuestra independiente, digo, independencia por cierto”, expresó Galilea Montijo con una sonrisa que demostraba nerviosismo pero que rápidamente fue evadido por los famosos que al percatarse de su error la ayudaron festejando y cambiando de tema.

¿Quién fue el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2024?

En la noche del 15 de septiembre, se realizó la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México. Tras una semana llena de controversias y una intensa lucha por la salvación con el líder, los nominados fueron Briggitte, Mario Bezares, Sian Chiong y Arath de la Torre.

Siguiendo el protocolo de eliminación, se permitió que los concursantes expresaran quién deseaban que dejara la casa más famosa del país. Posteriormente, los residentes fueron convocados al cuarto de eliminación, donde tuvieron que despedirse de sus compañeros. Nuevamente, se proyectaron mensajes de apoyo de sus familiares y seres queridos. Mario Bezares fue el primero en ser salvado y regresar a la competencia, seguido por Arath de la Torre.

Sian se convirtió en el octavo elimiando de LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Después de 57 días en la competencia, Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2, mientras que Briggitte volvió con el equipo Mar, que la recibió entre vítores y lágrimas de alegría.

Al llegar al foro con Galilea Montijo, el modelo cubano ofreció sus primeras impresiones sobre su experiencia en el reality. “Creo que fui uno de los que más tuvo que aguantar. Desde el principio se habló mucho de mí, sabía que algunos de los participantes tenían comentarios negativos sobre mí. Cuando decidí unirme al equipo Mar, también supe que se decían cosas malas sobre mí en ese grupo”, señaló.