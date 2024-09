No se puso así ni con la Reforma Judicial; Álvarez Máynez estalla contra Carlos Sáinz por chocar a ‘Checo’ Pérez; así lo insultó

Máynez ha mostrado ser fan de los deportes y no pierde oportunidad de comentarlos en sus cuentas. (Facebook Jorge Álvarez Máynez / Carlos Sainz)

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez estuvo a nada de subirse al podio este domingo 15 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán. Luego de 50 vueltas prácticamente dentro de los tres primeros lugares, el mexicano fue impactado a unos minutos del final por el español Carlos Sainz, y ambos quedaron fuera de la competencia.

En redes sociales el piloto de Ferrari es considerado ahora un nuevo enemigo de México, pues le robó la oportunidad de ser uno de los mejores tres en el circuito callejero de Bakú. Y justo hoy, cuando todos los mexicanos nos vestimos de verde, blanco y rojo, y ondeamos en lo alto nuestra bandera con motivo del aniversario de nuestra Independencia…¡de España!

El GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 inició muy temprano, a las 05:00 horas tiempo de México, sin embargo, muchos nos levantamos a esa hora para verlo. Por ejemplo, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien para después de las 06:00 de la mañana, ya había hecho su primer coraje tras la eliminación de ‘Checo’. “¡Carlos Sáinz le arruina la carrera a Checo! Vaya maniobra irresponsable”, escribió en Facebook, mientras que en X lanzó un breve pero tremendo insulto:

Evidentemente, el político emecista estaba molesto, como miles de amantes de la Fórmula 1 por la forma tan brutal en que dejaron sin podio a nuestro paisano. El segundo coraje vino después, cuando la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió no sancionar al español por la forma en que impactó al mexicano, pues se trató de un accidente de carrera. Peor aún, en redes el español se pronunció sobre el incidente, pero ni una disculpa para ‘Checo’: “Lo importante es que estamos bien, pero es una lástima. Estaba en la trazada normal y he hecho lo mismo que en cada vuelta, nada extraño. No esperaba el toque atrás. P3 o P2 eran posibles, pero es lo que hay. Pasamos página”, escribió el piloto de Ferrari en Facebook.

Al mensaje del excandidato presidencial llegaron varias respuestas de usuarios que compartían el mismo sentimiento tras la carrera en el circuito callejero de Bakú. “Señor ex candidato presidencial, qué son esos símbolos, Pero sí estoy de acuerdo, pinche Carlos”, “Masiosare al español”, “Que nunca se atreva a pisar México”, “Te entiendo, Máynez, yo sentí lo mismo”, fueron algunas de las reacciones a su tuit.

Cerrando la semana con corajes

Lo que parecía ser una luz para muchos amantes de los deportes este fin de semana, sin duda se vio empañado por el choque de ‘Checo’ Pérez. Algunos venían de celebrar la victoria del ‘Canelo’ Álvarez, la de Luis Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez en la UFC, o hasta la del América en el Clásico Nacional contra las Chivas. Y, aunque por segundos se pensaba que el mexicano subiría al podio, al final ya todos sabemos lo que pasó.

Y si a eso le suman que un gran sector de los mexicanos se encuentra con un cúmulo de emociones desagradables debido a la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, todo empeora. “Cerrando la semana con un coraje con Sainz y con Yunes”, dijo un usuario de X, quien obviamente habla de la ‘traición’ que el panista Miguel Ángel Yunes Márquez presuntamente cometió al votar en favor de la iniciativa, convirtiéndose en el senador que Morena y aliados necesitaban para que ésta pasara. “Mira lo que estás haciendo Sáinz, hiciste que esté de acuerdo con un político”, dijo otra usuaria.

Luego del coraje de Máynez, muchos dijeron en X que no se había puesto así con la aprobación de la reforma, aunque la realidad es que forma parte de uno de los partidos que votó en contra y en redes ha hecho algunas publicaciones explicado de manera didáctica en qué consiste la iniciativa y hasta una encuesta hizo para saber si la gente estaba de acuerdo con ella.

