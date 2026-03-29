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“Resonante” debuta en Canal 22, el programa de sesiones en vivo con artistas emergentes en espacios de la CDMX

Cada episodio está concebido como una experiencia inmersiva que no solo presenta música, también integra la arquitectura y el contexto urbano

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El programa “Resonante” llega a la pantalla de Canal 22 como una propuesta innovadora que combina música en vivo, talento emergente y escenarios emblemáticos de la Ciudad de México, con el objetivo de visibilizar nuevas voces de la escena musical contemporánea.

La Secretaría de Cultura informó que esta producción apuesta por generar un diálogo entre artistas de distintas trayectorias, integrando propuestas independientes con experiencias sonoras en espacios públicos y recintos culturales de la capital.

¿Qué es “Resonante” y de qué trata?

“Resonante” es una serie televisiva centrada en sesiones musicales en vivo que reúnen a artistas emergentes, creando encuentros entre distintos géneros, estilos e identidades sonoras.

Cada episodio está concebido como una experiencia inmersiva que no solo presenta música, sino que también incorpora el entorno donde se graba, integrando la arquitectura y el contexto urbano como parte del espectáculo.

El programa busca reflejar la diversidad de la escena musical actual en México, al tiempo que documenta nuevas propuestas que exploran sonidos contemporáneos desde una perspectiva auténtica.

Sesiones en vivo en espacios emblemáticos de la CDMX

Uno de los elementos distintivos de “Resonante” es el uso de locaciones reales en la Ciudad de México, que funcionan como escenarios para las presentaciones en vivo.

Estos espacios no solo sirven como fondo, sino que aportan identidad a cada episodio, generando una conexión entre la música y el entorno urbano. Así, cada sesión se convierte en una experiencia audiovisual que resalta tanto el talento artístico como la riqueza cultural de la capital.

¿Qué artistas podrás ver?

La primera temporada de “Resonante” reúne a diversas propuestas emergentes que reflejan la riqueza y diversidad de la escena musical contemporánea en México.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, participan proyectos como Macario Martínez, La Virgencita y Karina Galicia, quienes forman parte de esta apuesta por visibilizar nuevas voces que combinan identidad, experimentación y autenticidad.

El episodio inaugural presenta a Luisa Almaguer, quien ofrece una sesión desde el Museo Panteón de San Fernando, un recinto histórico que aporta una atmósfera íntima y simbólica a su interpretación.

A esta primera entrega se suman las presentaciones de Grito Exclamac!ón, desde el Parcur Chapultepec, y Danny Padilla, desde el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec, consolidando el concepto del programa de vincular la música en vivo con espacios públicos emblemáticos de la Ciudad de México.

Impulso a artistas emergentes y nuevas voces

El eje central del programa es dar visibilidad a nuevas generaciones de músicos, ofreciendo una plataforma en televisión abierta para artistas que buscan consolidarse en la industria.

Al integrar talentos emergentes en formatos de alta calidad audiovisual, “Resonante” amplía el alcance de propuestas independientes y fortalece la presencia de nuevas voces dentro del panorama cultural mexicano.

Canal 22 y su apuesta por la cultura contemporánea

Con este estreno, Canal 22 suma a su oferta un espacio que no solo exhibe música, sino que también documenta el pulso creativo de la ciudad y las nuevas tendencias sonoras en México.

Podrá disfrutar de estos artistas y sus propuestas a partir de este domingo 29 de marzo, a las 16:30 horas, a través de la señal 22.1 y vía streaming en el portal de la televisora.

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