“Era una viejita y la mataron”: Reyna Haydee exhibe el momento en que AMLO ignora la súplica de una mujer | VIDEO

La periodista lamentó que el presidente no se detuviera | Foto: X @rynram

Desde hace varios días, la periodista Reyna Haydee Ramírez se ha mostrado como una de las principales críticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente que está a días de ceder el cargo a Claudia Sheinbaum Pardo. Si bien la comunicadora se ha quejado por el hecho de no poder ingresar a La Mañanera, ahora exhibió al mandatario por no haber atendido la súplica de una mujer que solicitó ayuda por la muerte de su madre, una mujer de la tercera edad.

De acuerdo con lo expuesto por la fémina, a las afueras de Palacio Nacional se encontraban varias personas con el fin de poder ver al fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la mayoría de ellos, esperaban verlo con el fin de agradecerle el trabajo realizado a lo largo de su sexenio; no obstante, la fémina acudió a la sede presidencial con otro fin.

La denunciante, originaria de Zacatecas, corrió detrás de la camioneta que abordó el morenista para con ello, dirigirse al evento relacionado al 177 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec; no obstante, pese a los gritos de la fémina, la unidad no se detuvo.

“Una mujer desesperada intenta que la escuche el presidente @lopezobrador_ ,grita por justicia para su ‘viejita’ asesinada en Zacatecas, mientras lucha con los escoltas del presidente. Él no para”, escribió.

La mujer trataba de acercarse al presidente para denunciar la muerte de una "viejita"; sin embargo, el mandatario federal no la atendió. | Crédito: X @rynram/

La denuncia cobró relevancia en redes sociales debido a que se trataba de la muerte de una adulta mayor, quien forma parte del sector poblacional que ha sido apoyado por el presidente incluso desde que se desempeñó como gobernante de la capital del país.

Es importante remarcar que, la relación de López Obrador con los adultos mayores en México ha sido una de las piedras angulares de su política social. Desde su campaña electoral y durante su administración, ha mostrado un fuerte compromiso con este grupo etario, implementando varios programas y políticas en su favor. Entre ellos destacan:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: Uno de los programas insignia de su gobierno es la entrega de pensiones a todos los adultos mayores de 65 años. Este apoyo económico es universal y no depende de la condición socioeconómica de la persona.

Incremento de la Pensión: Durante su administración, aumentó progresivamente el monto de la pensión, con el objetivo de mejorar el bienestar económico de los adultos mayores.

Inclusión y Representación: AMLO ha enfatizado la importancia de incluir a los adultos mayores en la vida social y política del país, reconociendo su experiencia y contribuciones a la sociedad.

Programas de Salud: Se han implementado diversas iniciativas orientadas a mejorar los servicios de salud para los adultos mayores, procurando una atención médica más accesible y de calidad.

Uno de los principales compromiso a nivel social de Andrés Manuel López Obrador cuando contendía por la presidencia era aumentar la pensión a los adultos mayores, sin embargo el pago ahora se hace bimestral (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

Lo señalan por dar fotos

Reyna Hayde Ramírez, incluyó en su denuncia que el tabasqueño ignoró a la mujer, pero sí se dio el tiempo de tomarse fotos con los presentes, lo que provocó que internautas dividieran opiniones.

“Antes, al salir de Palacio Nacional concedió fotos y recibió vivas y regalos”, escribió la periodista independiente.

El presidente se tomó fotos con quienes lo esperaban afuera de la sede presidencial | Foto: X @rynram

“@lopezobrador_ es un miserable indolente que juega con la gente y los utiliza para su beneficio. Yo quiero verlo consumirse como un gusano, que se seque poco a poco y con mucho dolor para que así pague por todo lo que le está haciendo a México🇲🇽”; “Y el Tsuru?”; “Que pena, esta gente no entiende que lo que querían de ellos ya lo tienen, su salud, su seguridad y su economía no les interesa, ya tuvieron tu voto”; “Que triste espectáculo. El infierno espera a López” o “Como dice el refrán: No tiene la culpa el indio”; se lee en redes.