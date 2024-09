Esta es la razón por la que Karely Ruiz rechazó integrarse a La casa de los famosos

La influencer de 23 años reveló que no le gustar estar "encerrada" (IG: @karelyruiz.of)

Karely Ruiz ha revelado detalles sobre por qué no pudo aceptar la invitación para participar en el programa de Televisa y Endemol, La casa de los famosos México. La influencer y modelo mexicana, indicó durante una entrevista en el programa de internet Debryanshow, que aunque recibió varias invitaciones para integrarse a distintos reality shows, entre ellos el mencionado y popular programa, finalmente no pudo aceptar por razones personales.

Karely Ruiz, originaria de Monterrey y creadora de contenido en OnlyFans, explicó que no le agrada la idea de estar confinada en un mismo lugar.

“Sí me invitan a realities. Me invitaron a La casa de los famosos, pero no me gusta encerrarme, no soy así”, comentó Ruiz, quien también mencionó que consideró seriamente participar en el programa que ya se encuentra en su recta final, en esta segunda edición luego del éxito de la primera temporada.

Karely fue considerada por la producción para integrarse al programa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La decisión de no participar en el reality show también estuvo influenciada por la remodelación de su casa, que exigía su atención constante.

“No la rechacé porque no quería, porque dije ‘ah, esto puede estar chido’, pero estaban remodelando mi casa y necesitaba que alguien estuviera al pendiente”, reveló la modelo.

Así mismo, durante la conversación en Debryanshow, Ruiz también abordó cómo ha manejado sus ingresos significativos provenientes de OnlyFans, plataforma en la que suele compartir contenidos exclusivos.

Con miles de seguidores en la plataforma, ella ha utilizado sus ganancias para invertir en propiedades y automóviles de lujo. Karely compartió que compró una casa para su familia y una mansión para ella misma. Además, mencionó la adquisición de un Maserati como un regalo para sí misma.

Actualmente la joven de 23 años se encuentra a la espera de su primer bebé (Instagram/@karelyruiz)

“Me compré mi casa, una casa a mi familia porque tenían una, pero no estaba tan grande, por lo que les dije que me dejaran comprarles otra más amplia; me compré un carro que me lo regalé: un Maserati, pero sí gasto mucho”, compartió con la audiencia del programa.

La joven de 23 años destacó la importancia de su familia en sus decisiones financieras. Explicó que, más allá de los bienes inmuebles y vehículos, sus inversiones también buscan mejorar la estabilidad y comodidad de sus seres queridos.

Ruiz también señaló su interés en expandir sus inversiones hacia el ámbito empresarial, aunque aún no ha decidido el tipo de negocio que desea iniciar.

La influencer ha recibido la invitación para integrarse a diversos realities (@karelyruiz.of)

Karely Ruiz ha destacado por su visión financiera a largo plazo, demostrando una estrategia clara de inversión para asegurar un futuro estable, diferenciándose así entre los muchos influencers de rápido ascenso en las redes sociales.

Esta perspectiva empresarial y orientada a la familia ha resonado ampliamente con su audiencia, que sigue de cerca sus decisiones y movimientos tanto en OnlyFans como en otras plataformas digitales.