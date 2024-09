Así fue como comenzó la historia de amor de Adrián Marcelo y Karina Puente en un reality: “Nos caíamos mal”

La pareja terminó su relación en varias ocasiones antes de contraer matrimonio por vía civil. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La historia de amor de Adrián Marcelo y Karina Puente comenzó en 2014, cuando ambos entraron a un reality show en Monterrey llamado ‘Mitad y Mitad’ con la intención de encontrar el amor. Mientras el youtuber era el centro de atención, la licenciada en comunicación formó parte del elenco de chicas dispuestas a conocerlo fuera de su popular personaje en televisión.

“Mi hermana Paola fue quien me inscribió al reality. Yo estaba soltera y mi hermana vio ahí el comercial (...) No me arrepiento de lo que hice (entrar), que bueno que me atreví porque conocí a Adrián; no me imaginé conocerlo en un reality show”, contó Puente en entrevista para ‘Se lo dijo con Miguel Díaz.

“Cuando lo vi dije: ‘Ay no, Dios, por qué’, pero miren qué precioso, lo amo. Ahorita lo adoro.”

Su flechazo no fue inmediato. (IG: @karybridge)

En esa misma entrevista, Karina Puente dejó entrever que no tenía muchas esperanzas en tener una relación con Adrián Marcelo porque aparentemente no tenían química, pero con el paso del tiempo surgió el amor.

“Fueron incómodas las primeras (citas), no hablamos ni nada hasta el día que grabamos la cita. Quedamos en un punto, nos juntamos. Fue en la casa de Adrián porque hicimos un picnic; no hablábamos hasta que estábamos ahí en la cita (...) otras citas eran hasta enojados, nos caíamos mal, no sé por qué, nunca nos peleamos ni nada.”

Se especula que Adrián Marcelo tuvo un romance con Gaby Ramírez en una ocasión que terminó con La Chaparrita. (IG: @karybridge)

Sin embargo, Adrián Marcelo recuerda que sus primeras citas con Karina Puente fueron muy diferente:

“Comencé a ver el tipo de mujer que era Karina, una de esas formas en las que me demostró qué tipo de mujer era, era que no cedía, ante mis intentos de tomar un atajo; en alguna ocasión en un antro, la convencí con mentiras de irnos a un lado, ella, por lo mismo que me creyó, fue y cuando vio que mis intenciones eran otras, se indignó, se enojó conmigo y se fue en taxi, dijo en ‘SNserio’.

“Ya en la final, no éramos los mejores amigos, ya nos gustábamos”, declaró Puente. (IG: @karinabridge)

¿Por qué Karina Puente terminó con Adrián Marcelo?

Cuando el reality show terminó, los enamorados formalizaron su relación, no obstante, terminaron en varias ocasiones. Según contó Karina en su entrevista con Miguel Díaz, la primera vez que se separó de Adrián Marcelo fue cuando descubrió que no quería irse de viaje con ella. Y es que supuestamente los ejecutivos de la televisora donde trabaja, Multimedio, no le habían dado permiso, pero en realidad nunca lo solicitó.

La segunda vez que terminaron fue por decisión de Marcelo, pues pidió un tiempo. La última vez que terminaron su romance ocurrió cuando Karina se alejó por problemas de salud mental.

“El primer beso fue en la primera cita (...) Adrián y yo nos quedamos en shock, bien incómodos y me acuerdo que Adrián sacó unos chicles”, contó Karina Puente con Miguel Díaz. (IG: @karybridge)

“Cómo ve la vida, como si fuera un jueguito, como si fuera muy sencillo todo, como ‘relájate, solo déjate llevar’, no sé. Tiene una libertad... es muy inteligente, lo veo y siento que brilla mucho. A parte en televisión da su versión de loquillo, hace mucho escándalo, pero en persona es tranquilo y da paz, eso es lo que me gusta de Adrián”, contó Puente sobre lo que más le gusta de su actual esposo.

¿Infidelidad? Filtran mensajes de Karina Puente con su entrenador

Tras superar varios baches en su relación, los enamorados tomaron la decisión de contraer matrimonio en una pequeña, pero lujosa ceremonia civil que se celebró en diciembre de 2021.

Su matrimonio iba viento en popa hasta que en septiembre de este 2024 surgieron rumores de infidelidad en contra de ‘La Chaparrita’, como Adrián Marcelo llama a su esposa. Y es que se viralizó una supuesta conversación ‘romántica’ que Puente habría tenido con su entrenador mientras el youtuber estaba aislado en ‘La Casa de los Famosos México 2’.

Hasta el momento, el matrimonio no se ha pronunciado al respecto.