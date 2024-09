Estas son las peores marcas de crema antiarrugas que hay en el mercado, según Profeco

Crema antiarrugas BT001 y BT002 de la marca NOVIRSA: estas cremas fueron señaladas por violar varios artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Según Profeco , estas cremas no pudieron comprobar que realmente eliminas las arrugas, ni que ofreces un efecto tensor inmediato en el cuerpo, tal como lo publicitan en su etiqueta. También se encontró que fallaban en eliminar manchas y en su promesa de aclarar el tono de la piel.

Crema Hebe: a pesar de contener veneno de abeja y colágeno, Profeco encontró que su uso no reduce las líneas de expresión, no es de origen natural y no rejuvenece la piel.