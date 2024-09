Christian Nodal presume en redes sociales el sensual baile que le hace su esposa Ángela Aguilar | VIDEO

El video de la pareja fue ampliamente comentado en redes sociales Crédito: TikTok/nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal encendieron las redes sociales tras compartir un video en sus cuentas de TikTok, donde aparecen bailando juntos de manera sensual. La joven pareja generó una ola de comentarios tanto positivos como negativos por parte de sus seguidores y detractores.

En el video, Ángela Aguilar, conocida por su tradicional estilo de vestuario, luce un look bastante diferente al que tiene acostumbrado a su público. La hija de Pepe Aguilar aparece con unos leggings grises y un top negro mientras baila al ritmo del más reciente sencillo de Nodal, “Un besito más”. En el clip, Ángela canta frente a la cámara antes de darle la espalda y comenzar a bailar para su esposo, quien la sostiene de la cadera mientras se mueven al compás de la música.

Las críticas en redes no se hicieron esperar. Si bien hubo una gran cantidad de seguidores que mostraron su apoyo a la joven pareja de cantantes, también fueron muchos los usuarios que no tardaron en criticar el look de Ángela y su baile con Christian Nodal.

Algunos comentarios destacaron que el estilo de la cantante era similar al de la influencer conocida como “La Venenito”, mientras que otros hicieron bromas sobre el corte de cabello de ambos, mencionando que parecía que compartían el mismo estilo.

“Tan bellos, que Dios los cubra con su manto y los asfixie”, “Soy yo o tienen casi el mismo corte”, “Tristán y la venenito”, “Van al mismo peluquero”, “Es que el amor se nota y soporten”, “Eso bebé siéntete orgullosa de ser la otra”, “Que Dios los guarde y se le olvide donde”, “¿Son hermanas”” y “Fan de tu matrimonio”, fueron algunos comentarios.

La publicación de este video no solo ha sido objeto de críticas y comentarios, sino que también ha sido vista por algunos como una estrategia de promoción para el nuevo sencillo de Christian Nodal. El cantante recientemente lanzó “Un besito más” junto a la cantante Estevie, y para promocionarla, decidió aparecer junto a Ángela en TikTok mostrando un lado más desinhibido de su relación. Desde que hicieron pública su relación y se casaron, ambos artistas han aprovechado las redes sociales para mostrarse más cercanos con sus seguidores.

A pesar de que algunos fans se han mostrado felices de ver a la pareja tan enamorada y disfrutando de su amor, la mayoría de los comentarios siguen mostrando una gran división en opiniones. Incluso, la constante exposición de la relación entre Nodal y Aguilar en redes sociales ha llegado al punto de inspirar un episodio del famoso programa de Televisa, La Rosa de Guadalupe.

Lo cierto es que cada paso que dan Ángela Aguilar y Christian Nodal es seguido de cerca por millones de personas que no pierden oportunidad para opinar sobre su vida amorosa y sus decisiones personales.