Agreden a Luis Donaldo Colosio con gasolina tras portazo en el Senado

Durante la sesión en el Senado de la República para discutir la reforma al Poder Judicial de la Federación, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que el senador Luis Donaldo Colosio fue agredido fuera de las instalaciones de la Cámara Alta tras el portazo registrado la tarde de este martes 10 de septiembre.

Fernández Noroña dio lectura al informe enviado por el senador de Movimiento Ciudadano (MC), en la que detalló que la agresión se dio fuera de las instalaciones del Senado, ubicado en la Avenida Reforma, al ser rociado de gasolina en los ojos.

“Quiero hacer de su conocimiento que el senador Luis Donaldo Colosio informa a esta presidencia que fue agredido frente al recinto, incluso que le lanzaron gasolina a los ojos”, informó.

Ante los hechos, el presidente de la Mesa Directiva solicitó a las autoridades resguardar las instalaciones del Senado de la República y garantizar la seguridad de los legisladores durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, la cual se ha llevado en medio de protestas por parte de trabajadores de dicho organismo y de estudiantes que se oponen a su aprobación.

“Esta presidencia condena este tipo de eventos y le pide a las autoridades competentes que resguarden el recinto y garanticen adecuadamente la seguridad de las y los senadores que asisten al mismo”, dijo Fernández Noroña.

Luis Donaldo Colosio denunció que no pudo ingresar al recinto en Xicoténcatl

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el senador Luis Donaldo Colosio informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no le permitieron el acceso a la antigua sede del Senado de la República, ubicado en Xicoténcatl, situación por la que no habría podido presentarse a la sesión a tiempo, sin embargo, más tarde se incorporó y comentó que no hay condiciones adecuadas para debatir la iniciativa.

“Estoy tratando de ingresar al recinto de Xicoténcatl, la verdad es que no me han dejado ingresar, la policía irónicamente no me dejan hacer mi trabajo”, dijo.

A su llegada, Luis Donaldo Colosio fue interceptado por ciudadanos que lo amedrentaron y aseguraron que era un “traidor a la patria”, situación a la que prefirió no contestar y decidió marcharse en su vehículo. Además, comentó que las manifestaciones que se han llevado a cabo son producto de no escuchar el punto de vista de quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Todo lo que ha pasado el día de hoy, toda esta serie de agresiones, toda esta serie de manifestaciones son producto de la incapacidad de que podamos resolver a través del diálogo las cosas en el Senado. La cerrazón de platicar las cosas como gente decente y, sobre todo, la imposibilidad de entender que todas y todos somos parte de este país”, aseguró.

Discusión de la reforma Judicial se reanuda en Xicoténcatl luego del portazo al Senado de la República

Luego de que un grupo de manifestantes ingresaran a las instalaciones del Senado de la República mientras se realizaba la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sesión fue suspendida de manera indefinida.

Minutos más tarde de que se registrara el ingreso de decenas de personas en contra de la reforma Judicial, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que la sesión se reanudaría a las 19:00 horas en la antigua sede del Senado, ubicada en Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Hasta el momento, la discusión de la reforma continúa por parte de los legisladores, quienes se encuentran en medio de la exposición de sus votos y motivos. Luego de la reincorporación de Miguel Ángel Yunes, y quien ya emitió su voto a favor de dicha iniciativa, se espera que sea aprobada por el Senado de la República en las próximas horas, pues se necesitan al menos 85 votos para que así sea.