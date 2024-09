Fórmula Alcalde-Ulloa suena para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA

Los posibles nuevos dirigentes de MORENA: Alcalde-Ulloa

En la mañanera de ayer, 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró las dudas que surgieron en torno a que uno de sus hijos se involucre en la vida política del país.

En sentido sentido, López Obrador dijo que José Ramón López Beltrán, hijo mayor, y Gonzalo Alfonso López Beltrán le dijeron que no buscan ni están interesados en involucrarse en el ámbito político, ya sea en un cargo público o dentro de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

No obstante, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, es quien apunta a participar en la consolidación de MORENA, y no en un cargo de gobierno; el mandatario preciso que no influiría en nada.

La decisión

El pasado 6 de septiembre en su cuenta oficial de X, “Andy” López, como también se le conoce, desmintió la versión publicada de que busca la secretaria general, “Esto es una absoluta mentira, típica de un pasquín como Reforma, aceptaré solamente los cargos que el pueblo me asigne. Yo no soy mío, no me pertenezco, le pertenezco al pueblo de Tabasco”, posteó.

Posteriormente, en entrevista telefónica para un medio radiofónico, el aún presidente de MORENA, Mario Delgado Carrillo, confirmó no haber tenido comunicación alguna con el hijo de AMLO, no obstante señaló que él “Ha sido un miembro muy activo en términos de organización, ha estado dedicado a la organización”, declaró.

Trascendió que todos los congresistas del partido guinda fueron citados a una sesión extraordinaria, para el próximo domingo 22 de septiembre para definir la nueva estructura del Comité Ejecutivo Nacional, por ende, la incorporación de López Beltrán.

De igual modo, se elegirá a quienes por extinción de su mandato, Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general, respectivamente, los suplan.

Al no existir otra postulación, ha quedado claro que Luisa María Alcalde Luján, actual titular de Gobernación (SEGOB), será elegida presidenta de forma unánime; asimismo, se ha dejado ver que el segundo cargo en importancia, la secretaría general, podría ser ocupada por Emilio Ulloa Pérez.

Cabe mencionar, que el excongresista y consejero mexiquense, compitió y ganó la dirigencia nacional morenista en 2020, sin embargo, el cargo fue ocupado por Hernández Mora por los principios de paridad de género.

Emilio Ulloa - Candidato secretario de MORENA