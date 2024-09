Dulce sufre caída en el escenario y preocupa al público

Dulce se encuentra agradecida con Dios y viviendo al máximo cada momento después de ver su salud perjudicada por un tumor (Foto: Archivo)

Cuando Dulce, reconocida cantante mexicana, se cayó en el escenario durante la representación de la obra teatral Perfume de Gardenia, más que el golpe, lo que le preocupó fue el uso de música grabada en su interpretación. Ocurrió en el Teatro San Rafael, en la Ciudad de México, donde interpretaba la canción Corazón de acero de la Sonora Santanera cuando un escalón la hizo perder el equilibrio y caer estrepitosamente, interrumpiendo la función en vivo.

El incidente se registró en video y fue compartido en redes sociales. En las imágenes, se observa a Dulce “La cantante” vestida con un atuendo rojo, caminando hacia el frente del escenario sin percatarse del escalón, lo que provocó el accidente.

A pesar del susto, los bailarines corrieron a asistirla, pero la cantante decidió sentarse un momento para recuperarse y luego solicitó detener la música, explicando que prefería cantar en vivo y no sobre música grabada.

Dulce prefirió repetir su presentación para que no pensaran que no canta en vivo (Foto: Archivo)

“Quita la canción porque salieron con una canción grabada y yo no canto sobre cosas grabadas, para eso tengo mi vocecita. No me preocupa la caída, me preocupa que piensen que no estaba cantando yo, no señor, yo salgo a cantar”, dijo la intérprete de baladas como Lobo y Amor en silencio.

La también actriz compartió con el público que estaba usando zapatos ortopédicos debido a un esguince reciente, y se disculpó por la interrupción y el reinicio de la canción. En su intervención, comentó con humor sobre los zapatos y mencionó que el pequeño escalón fue un “traicionero” capaz de causar dicha caída.

“Mis zapatos ortopédicos, y me estoy reponiendo de un esguince y esos son los únicos que soporto”

La cantante alarmó a los presentes Crédito: TikTok@hanjel_valle

Además de su presentación musical, la obra Perfume de Gardenia cuenta con las actuaciones de Aracely Arámbula y David Zepeda. Durante las representaciones, otros cantantes hacen sus apariciones interpretando diferentes temas, integrando el 0drama y el entretenimiento musical para el público asistente.

El incidente de Dulce, más allá del accidente físico, resaltó su profesionalismo al preferir la interpretación en vivo. Su reacción y el manejo de la situación en tiempo real mostraron su dedicación a ofrecer una actuación genuina y de calidad.