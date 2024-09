Entre respeto, admiración y polémica: la fuerte relación entre Susana Zabaleta y su padre, el Dr. Alfonso

La también actriz se encuentra de luto tras el fallecimiento del Dr. Alfonso Zabaleta Margaín (Instagram)

Durante el mediodía de este 7 de septiembre, se dio a conocer que el fallecimiento del Dr. Alfonso Zabaleta Margaín, padre de Susana Zabaleta. La noticia se confirmó a través de un comunicado oficial en las redes sociales de Rossy Pérez Navarro, mánager de la actriz, quien también agregó un pequeño video de fotografías de Susana y su padre.

“Cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas en un momento como este. Espero que en los días venideros encuentres la paz, el consuelo y todo el amor que necesitas,” escribió Rossy Pérez en la publicación.

(IG: @rossyperezn)

Por su parte, la también actriz se limitó a informar que no asistiría a su espectáculo programado en el estado de Yucatán, pues debía acompañar a su mamá y hermanos: “Mi padre se puso muy mal, sé que como artista mi obligación es estar arriba de un escenario, pero mi obligación como hija es estar ahí con mis hermanos y mi mamá.” Y agregó: “Es muy difícil cantar y tener el alma hecha mierda.”

Así era la relación entre Susana Zabaleta y su padre, el Dr. Alfonso Zabaleta

A lo largo de su trayectoria, Susana Zabaleta Ramos, también conocida como La Zabaleta, ha hablado en diversas entrevistas de la cercana relación que tenía con su padre. Pese a que en un principio no la apoyó para estudiar ópera, en uno de sus shows no contuvo las lágrimas, así lo contó en una platica con Gustavo Adolfo Infante:

Mientras platicaba su experiencia con Manolo Fábregas, conocido como el Señor Teatro, Zabaleta recordó que fue en una de sus presentaciones con él también actor que su papá aceptó que fuera actriz. “En una de esas que vino mi papá a México, a una junta, le dije: ‘quiero que vengas a verme’. Manolo dijo: ‘lo vamos a sentar en la cuarta fila, tal lugar, y vamos a hacer esta escena. A tu papá se le van a salir las lágrimas,” expresó.

Y añadió: “Entonces hicimos la escena, y a mi papá se le salió la lagrimita, dije: ‘yes’. Y Me dijo: “va, te vas a meter en esto.”

Susana Zabaleta cuenta cómo fue la primera vez que su papá la vio cantar. Crédito: Facebook/ El minuto que cambió mi destino

Por otro lado, en un encuentro con Yordi Rosado habló sobre cómo estudió música a escondidas, pues su padre la había metido a una escuela para mujeres para ser diseñadora de interiores. Para lograr ambas cosas, Susana narró que por las mañanas estudiaba diseño de interiores y, en la tarde, sin el permiso de sus padres, asistía a la escuela de música y danza.

Cuando su papá se enteró, asistió a la escuela y le dejó claro a la cantante que la música no le gustaba: “A mi la ópera no solo no me gusta, me reencabrona. Me acuerdo también que me dijo: ‘yo nunca, nunca te voy a ir a ver’', contó la actriz.

Y detalló: “Fue con la maestra, sin mi permiso y sin avisarme, y le preguntó: ¿Del uno al diez en dónde está mi hija? Y le dijo la maestra: ‘ocho’. Eso me lo dijo mucho después. Me dijo que lo había defraudado.”

La actriz y cantante reveló que su padre no aprobaba que estudiara opera. Crédito: Yordi Rosado

En cuanto a sus relaciones, la soprano confesó hace un año que estaba acostumbraba a presentarle sus novios a sus padres, una situación que para algunos aún suena sorprendente, pero de acuerdo con sus costumbres, es así como debe de ser.

“Hay ciertos códigos de educación que no se rompen nunca. Mis hijos los conocen,” aseguró.

De igual forma, compartió que la reacción de su último novio cuando le dijo que debía presentarse con sus padres fue sorpresiva, pero ella le dejó claro que las cosas debían ser así.

“Si quiero algo serio la gente tiene que ir a presentar los respetos. Cuando tú estas enamorado algo ven que no ves tú,” mencionó.

Los novios de Susana Zabaleta tenían que presentarse con sus padre. Crédito: Unicable

Pese a las diferencias que llegaron a tener por su carrera en la ópera y la actuación, Susana Zabaleta siempre se mostró abierta a contar detalles de la relación entre ella y su padre, anécdotas que fueron muy bien recibidas por sus seguidores.