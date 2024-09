¿La mamá de Adrián Marcelo fue hospitalizada tras polémicas en La Casa de los Famosos? Esto es lo que sabemos

La sorpresiva salida del regiomontano sigue causando revuelo por sus polémicas declaraciones (VIX)

Desde que se dio a conocer la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México comenzó a circular mucha información al respecto, ya que la decisión del regiomontano se veía venir desde sus últimos confrontamientos con Gala Montes y Arath de la Torre.

Sin embargo, hay algunos internautas que señalan que su repentina expulsión surgió a raíz de que varios patrocinadores decidieron abandonar la segunda temporada del reality, pero mientras la situación se aclara, es importante mencionar que lo que ocurre en el exitoso programa de Televisa sigue afectando en el exterior.

Desde hace semanas, familiares y amigos de los participantes han mostrado su postura sobre las acciones de los famosos, razón por la que en varias ocasiones también han sido víctimas de ‘hate’, lo que a la larga los termina afectando, situación que pudo haber ocurrido con uno de los familiares de Adrián Marcelo.

Mamá de Adrián Marcelo habría sido hospitalizada

Antes de su confrontamiento con Gala Montes, el cual detonó su salida de La Casa de los Famosos, el conductor regiomontano recibió un mensaje del exterior por medio de un ‘carrito’, lo que ocasionó que Marcelo se pusiera reflexivo y asegurara que nunca había violentado a ninguna mujer.

Pese a que en varias ocasiones quiso deslindarse de ser el participante que constantemente atacaba a la actriz de Vivir de Amor con temas sobre su salud mental y situación familiar, los internautas nunca creyeron en sus palabras, por lo que se convirtió en el famoso menos querido de la segunda temporada.

Se cree que el hermano de Adrián Marcelo hizo una petición especial a la producción antes de que su hermano decidiera salir. (ViX)

Debido a que la situación parece haber salido de las manos de la producción, los comentarios hacia el exconductor de Multimedios cada vez eran más fuertes, lo que terminó por afectar la salud de uno de sus familiares, así lo informó el periodista Michelle Rubalcava.

“Me enteré de que un familiar muy querido de Adrián Marcelo terminó en el hospital por un colapso emocional al ver todo lo que se está diciendo de él. Por respeto, no quiero decir quién, y no lo cuento con gusto; al contrario, espero que esta persona salga pronto del hospital.”

Pese a que aún no se confirma que se trata de la mamá del conductor de 34 años, es importante recordar que días antes de su salida trascendió la información de que los familiares de Adrián Marcelo habían pedido su salida del reality show, pues la situación se fue tornando cada vez más grave desde que se enfrentó con Gala Montes por primera vez.

“Esta persona me contó que la producción habló con ellos y les pidió que en las galas no le tiren para que esta persona ya no sufra tanto al ver cómo atacan a Adrián Marcelo, que supuestamente el hermano fue a pedir eso,” concluyó el periodista.

Hasta ahora, se desconoce la identidad del familiar del que se habla, además, la situación del exparticipante de La Casa de los Famosos México parece no estar clara, pues desde que entró al confesionario por última vez sólo se reveló que abandonó el juego.