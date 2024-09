Pedro Ferriz arremete contra Xóchitl Gálvez: “Si no estás con nosotros no estorbes”

La excandidata a la Presidencia habló sobre el dictamen del TEPJF (Cuartoscuro)

Luego de haberse entregado al respaldo fervoroso a la plataforma de Xóchitl Gálvez durante la campaña, de cara a la elección presidencial, el comunicador Pedro Ferriz de Con ha mostrado desencanto con la personalidad de la excandidata. De hecho, luego de recordar el conteo independiente que realiza de los votos donde, supuestamente, halló el algoritmo de un fraude, le pidió a la senadora con licencia “no estorbar”.

Durante su participación en el programa de YouTube conocido como Atypical TeVe, Pedro Ferriz de Con dedicó un mensaje a Xóchitl Gálvez Ruiz. En el acto, dio a conocer su decepción al considerar que la abanderada de “Fuerza y Corazón por México” no es “la líder que esperaban”, aunque también le solicitó no involucrarse con la iniciativa que encabeza.

“Xóchitl, te voy a pedir un favor. Vamos a seguir contando, vamos a llegar a una conclusión que, hasta este momento, estamos dando el previo. Te pido por favor que si no estás con nosotros y con este conteo, no estorbes. Lo que estás haciendo lo del 2 de junio en la noche es estorbar. Estás siendo una persona en la que nosotros confiamos y hoy, demostrando manualmente que ganaste, estás demostrando que te estás dando por vencida nada más para no contradecirte”, dijo.

Pedro Ferriz de Con cuestionó el papel de Xóchitl Gálvez como líder de la derecha mexicana. Crédito: AtypicalTEVE

En días previos, la excandidata presidencial dio a conocer declaraciones en las cuales ha restado veracidad al ejercicio de conteo de votos independiente que encamina Pedro Ferriz de Con. De hecho, el comunicador atribuyó su postura como una forma de justificar el supuesto error de reconocer públicamente el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas.

“Xóchitl Gálvez sabe que se equivocó cuando, minutos después de haber dado el resultado el Instituto Nacional Electoral (INE), ella entregó sus pendones a Claudia Sheinbaum. Yo he sabido de gente cercana a Xóchitl que nos está pidiendo que ya no contemos que porque lo único que hacen es afectarla”, arremetió.

Además, Ferriz de Con declaró su decepción con la postura que Gálvez Ruiz asumió después de haber sido candidata.

Claudia Sheinbaum fue la ganadora indiscutible de los comicios (Reuters)

“Tú eres una persona, Xóchitl, que por cierto como líder nos has fallado. Así como tú nos fallaste, nos falló el PRI, nos falló el PAN, nos falló el PRD y hasta están entregando los puntos clave para tener esta mayoría calificada de esos partidos políticos”, reiteró en su mensaje.

Cabe mencionar que, de acuerdo con los cómputos distritales, la candidata Claudia Sheinbaum tomó una amplia ventaja en el primer lugar con el 59.75% de los sufragios. En tanto, Xóchitl Gálvez quedó en segundo lugar con un lejano 27.45 por ciento.